 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Kurzzeitige Sperrung Verirrter Hirsch führt zu Sperrung der Gotthard-Autobahn

04.10.2025, 16:20

Teilen
  • Ein Hirsch hat sich am Morgen in den Bereich der Autobahneinfahrt Wassen UR beim Gotthardtunnel verirrt.
  • Weil er sich nicht wegtreiben liess, erschossen ihn die Wildhüter.
  • Der Gotthardtunnel war deswegen vor dem Mittag kurzzeitig gesperrt, es kam zu mehreren Kilometern Stau.

Die Meldung über den Hirsch im Gefahrenbereich sei bereits morgens um 8 Uhr eingegangen, schreibt die Kantonspolizei Uri. Eine Polizeipatrouille versuchte anschliessend zusammen mit Wildhütern, das Tier fortzutreiben. Doch sie scheiterten.

Hirsch im Wald mit grossen Geweihen.
Legende: Der Hirsch (Cervus elaphus) ist das grösste Huftier der Schweiz. Tatsächlich können grosse Männchen bis zu 200 Kilogramm schwer werden. KEYSTONE/DPA/Patrick Pleul

Weil sich das Tier dort in Gefahr befunden habe und auch die Verkehrssituation bedroht gewesen sei, habe es die Wildhut schliesslich um 11:45 Uhr geschossen, schreibt die Polizei weiter. Die Autobahnein- und -ausfahrt wurde dafür gesperrt, wie auch der Gotthardtunnel in Fahrtrichtung Nord.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)