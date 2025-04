Legende: Lachgas kommt auch in gewöhnlichen Kartuschen vor, zum Beispiel, um Rahm zu schlagen. Als Partydroge wird es oft in Ballons abgefüllt. Depositphotos

Lachgas ist ein farbloses Gas mit süsslichem Geruch, das sich sowohl für medizinische als auch industrielle Zwecke eignet.

In der Medizin wird Lachgas bereits seit 1844 wegen seiner schmerzstillenden, betäubenden Wirkung eingesetzt. Lachgas wird auch als Treibgas in Spraydosen und als Aufschäummittel für Schlagrahm verwendet und ist deshalb in jedem Haushaltswarengeschäft verfügbar.

Wird Lachgas eingeatmet, tritt nach wenigen Sekunden ein Rausch ein, bei dem schwache Halluzinationen, Wärme- und Glücksgefühle empfunden werden. Höhere Dosen führen zu Bewusstlosigkeit.

(Quelle: Suchtpräventionsstelle der Stadt Zürich)