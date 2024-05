Per E-Mail teilen

Heute treffen sich die stimmberechtigten Glarnerinnen und Glarner an der Landsgemeinde. Nur wenige umstrittene Geschäfte stehen an. Sieben Traktanden sind deutlich weniger als in anderen Jahren.

Landammann Benjamin Mühlemann eröffnete die Landsgemeinde mit einer Rede. Er strich schon am Anfang heraus, dass sich die Zukunft nur im Dialog und mit Kompromissen positiv gestalten lasse. Die Landsgemeinde sei dafür das beste Beispiel.

Im Anschluss werden dann aus dem Kreis der gewählten Mitglieder des Regierungsrates der Landammann und der Landesstatthalter gewählt. Das sind der Präsident und sein Vize.

1 / 5 Legende: Bundesrat Beat Jans ist Ehrengast. Keystone/GIAN EHRENZELLER 2 / 5 Legende: Die Glarner Landsgemeinde hat nicht immer Wetterglück, wie hier im Jahr 2023. Keystone/Walter Bieri 3 / 5 Legende: Die Ränge füllen sich langsam. Es ist kühl. SRF/Christian Masina 4 / 5 Legende: Bei schönem Wetter ist die Kulisse eindrücklich. Keystone/Walter Bieri 5 / 5 Legende: Abgestimmt wird per Handmehr. Die Stimmrechtskarten haben jedes Jahr eine andere Farbe. Dieses Jahr sind sie grün. Keystone/Walter Bieri

Velowege und Soziale Dienste

Bei einer Gesetzesvorlage geht es darum, den Fahrradverkehr zu fördern. Das kantonale Veloweggesetz soll klar regeln, wer für die Planung, den Bau und den Betrieb von Velowegen zuständig ist. Auch soll die Fachstelle Veloweg personell aufgestockt werden.

Beim Sozialhilfegesetz sollen die drei Stützpunkte der sozialen Dienste an einem zentralen Standort in Glarus zusammengeführt werden.

Ehrengäste an der Landsgemeinde 2024 Box aufklappen Box zuklappen Als Ehrengäste des Glarner Regierungsrates sind unter anderen Bundesrat Beat Jans, der Glarner Bundesrichter Yves Rüedi und die ganze Regierung des Fürstentums Liechtenstein eingeladen. Ehrengäste des Glarner Landrates (dem Kantonsparlament) sind die Mitglieder der Ratsleitung des Kantonsrates des Kantons Obwalden.