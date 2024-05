Heute Sonntag dürfte es eine kurze Glarner Landsgemeinde geben: Es stehen nur sieben Traktanden an.

Landsgemeinde in Glarus

Heute treffen sich die stimmberechtigten Glarnerinnen und Glarner an der Landsgemeinde. Nur wenige umstrittene Geschäfte stehen an, insgesamt gibt es sieben Traktanden – deutlich weniger als in anderen Jahren. Behandelt werden unter anderem ein Memorialsantrag eines Bürgers mit dem Titel «Gerechte Verteilung des Gemeindepachtlandes», zwei Gesetzesvorlagen und eine Kreditvorlage über 35 Millionen für die Erweiterung der Berufsfachschule Ziegelbrücke.

Velowege und Soziale Dienste

Bei einer Gesetzesvorlage geht es darum, den Fahrradverkehr zu fördern. Das kantonale Veloweggesetz soll klar regeln, wer für die Planung, den Bau und den Betrieb von Velowegen zuständig ist. Auch soll die Fachstelle Veloweg personell aufgestockt werden.

Ehrengäste an der Landsgemeinde 2024

Als Ehrengäste des Glarner Regierungsrates sind unter anderen Bundesrat Beat Jans, der Glarner Bundesrichter Yves Rüedi und die ganze Regierung des Fürstentums Liechtenstein eingeladen. Ehrengäste des Glarner Landrates (dem Kantonsparlament) sind die Mitglieder der Ratsleitung des Kantonsrates des Kantons Obwalden.

Des Weiteren geht es um die Änderung des Gesetzes über die öffentliche Sozialhilfe. Dabei geht es um die Zusammenführung der bislang drei Standorte der Sozialen Dienste des Kantons. Diese sollen zentralisiert werden.