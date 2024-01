In Sommernächten dürfen Restaurants in Zürich länger offen bleiben. Vorausgegangen war ein Pilotversuch.

Betreiber von Gartenbeizen und Boulevardcafés in Zürich können ihre Gäste an gewissen Wochenenden im Sommer länger bewirten. Nach Versuchen in den vergangenen zwei Jahren führt die Stadt Zürich die sogenannten «Mediterranen Nächte» nun definitiv ein.

Audio Aus dem Archiv: Erste, positive Bilanz zu «Mediterranen Nächten» 06:25 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 22.08.2023. Bild: Keystone / Ennio Leanza abspielen. Laufzeit 6 Minuten 25 Sekunden.

Konkret bedeutet dies, dass Bar- oder Restaurantbetreiber künftig ihre Aussenflächen bis zwei Uhr nachts offen halten dürfen. Dies jeweils während der Sommerferien und ausschliesslich in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag.

Teilnahme ist an Bedingungen geknüpft

Gastronomieunternehmen, die diese längeren Öffnungszeiten in Anspruch nehmen wollen, müssen allerdings Auflagen erfüllen. So ist es etwa nur erlaubt, auf bestehenden Flächen und Terrassen Gäste bis zwei Uhr morgens zu bedienen. «Flächen dürfen nicht ausgebaut werden», heisst es dazu in der Mitteilung der Stadt Zürich. Zudem ist es nicht gestattet, ein «grosses Spektakel» zu veranstalten. Das bedeutet: Live-Musik und Lautsprecher sind verboten.

Legende: Während der Sommerferien dürfen Gastrounternehmen an den Wochenende bis zwei Uhr nachts Gäste bedienen. Keystone/Ennio Leanza

Weiter müssen die Bar- und Boulevardcafé-Betreiber die Lärmschutzmassnahmen weiterhin mittragen. Dies scheint bis anhin reibungslos funktioniert zu haben. Die Stadt Zürich betont, dass die Zahl der Lärmklagen in den beiden Versuchsjahren nicht zugenommen hat. Und auch die Lärmpatrouillen, die als Begleitmassnahme unterwegs gewesen seien, seien kaum genutzt worden.

«Mediterrane Nächte» sind nicht nur lukrativ

Längere Öffnungszeiten in lauen Sommernächten: Was für Gastronomieunternehmen erstmals als lukrative Neuerung erscheint, hat jedoch auch Schattenseiten. So hat eine Auswertung des ersten Versuchsjahrs gezeigt, dass sich die «Mediterranen Nächte» nur für 60 Prozent der teilnehmenden Unternehmen finanziell gelohnt hat.

04:39 Video Aus dem Archiv: Pilotversuch «Mediterrane Nächte» in Zürich Aus Schweiz aktuell vom 22.08.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 39 Sekunden.

Alexander Bücheli von der Zürcher Bar- und Clubkommission sagte vor rund einem Jahr gegenüber dem Regionaljournal Zürich Schaffhausen: «Wenn die Gastrobetriebe länger geöffnet haben, müssen sie mehr Personal anstellen. Ab einer gewissen Grösse können dies auch drei oder vier Personen mehr sein. Und dann braucht es schon einen gewissen Umsatz, dass es sich lohnt.»

Audio Aus dem Archiv: Schattenseite der «Mediterranen Nächte» 25:17 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 28.12.2022. Bild: Keystone/Ueli Christoffel abspielen. Laufzeit 25 Minuten 17 Sekunden.

Dass sich «Mediterrane Nächte» nicht für alle Betriebe auszahlen, zeigte auch der Rückgang der Anmeldungen in den beiden Testjahren. Hatten sich beim ersten Versuch noch rund 140 Restaurants und Bars gemeldet, waren es im zweiten Versuchsjahr nur noch knapp 100.

Anmeldung bis Ende April

Auch nach der definitiven Einführung der längeren Öffnungszeiten müssen Bars und Restaurants ihr Interesse ankündigen. Die Stadtpolizei Zürich nimmt die Anmeldungen bis Ende April entgegen und prüft in der Folge, ob die Voraussetzungen gegeben und die Bedingungen für die «Mediterranen Nächte» erfüllt sind.