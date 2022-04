Dies bedeutete eine Wartezeit von bis zu zwei Stunden, wie der Touring Club der Schweiz (TCS) auf Twitter mitteilte. In den vergangenen Tagen war es beidseitig des Gotthard-Tunnels immer wieder zu längeren Staus und Wartezeiten gekommen.

Neben dem nahenden Ende der Schulferien in fast allen Kantonen dürfte auch die im Süden erwartete Wetterverschlechterung zu einem verstärkten Verkehrsaufkommen beigetragen haben. Für das kommende Wochenende werden im Tessin grössere Regenmengen erwartet.