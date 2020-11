Der Verein «Leben mit Corona» wurde am 19. September 2020 von der Pflegefachfrau Constanze Jacke gegründet. Der Verein will Langzeiterkrankten und ihren Angehörigen Unterstützung und Informationen bieten. Dazu gehört unter anderem Begleitung in kritischen Lebenssituationen, Tipps für den Alltag oder Hilfe bei der Gründung einer Selbsthilfegruppe. Der Verein hat bis jetzt 20 Mitglieder.