Legende: Bundesamt für Gesundheit (BAG)

Die Cannabinothèque im Genfer Vorort Vernier ist einer von sieben Pilotversuchen, mit denen der legale Verkauf von Cannabis zu nicht-medizinischen Zwecken getestet wird. Während man in Genf auf einen nicht-gewinnorientierten Laden setzt, wird das Cannabis in anderen Schweizer Städten über Apotheken vertrieben oder in Cannabis Social Clubs. Alle Versuche werden wissenschaftlich begleitet. Man will herausfinden, wie sich ein kontrollierter, legaler Zugang zu Cannabis auf die Konsumierenden auswirkt. Auch die Auswirkungen auf den Schwarzmarkt oder die öffentliche Sicherheit sollen untersucht werden.