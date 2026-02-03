Nach rund 60 Jahren wurde das Rössli-Tram im Kinderzoo Rapperswil ersetzt. Das neue haben Lernende entwickelt und gebaut.

Das berühmte Rössli-Tram fährt neu ohne Pferd, dafür mit Strom

Das blau-weisse Rössli-Tram im Kinderzoo in Rapperswil ist eine Institution. Der Name ist Programm. Mehr als 60 Jahre lang zogen Pferde den Tramwagen auf Schienen durch den Zoo. Eine beliebte Attraktion unter Besucherinnen und Besucher.

Nun hat das alte Tram ausgedient und ist durch einen modernen Wagen mit Elektroantrieb ersetzt worden. Es ist ein Projekt von Lernenden des Ostschweizer Zugbauers Stadler und der Schweizerischen Südostbahn SOB.

Legende: Das neue Tram auf Jungfernfahrt. Es fährt mit rund fünf Stundenkilometern durch die Anlage. Stadler Rail AG

Sie haben das neue Zoo-Tram komplett in Eigenregie entwickelt und gebaut und neue Schienen verlegt.

Spass und grosser Lerneffekt

Einer von ihnen ist Lorenz Schweizer, Automatiker im 3. Lehrjahr bei Stadler Rail. Wenige Wochen vor Inbetriebnahme testet er die Ladegeräte der acht Batterien. Noch läuft nicht alles reibungslos. «Einige Dinge sind komplexer als gedacht. Jetzt sind wir in der heissen Phase», sagt er und macht weitere Versuche.

Legende: Der 18-jährige Lorenz Schweizer ist einer von 35 Lernenden bei Stadler, die am neuen Tram mitgebaut haben. SRF

Von Design über Konstruktion bis hin zu Beschaffung von Rohmaterial und der Schlussmontage waren verschiedene Lehrberufe involviert. Auch Lena Gähwiler hat fleissig mitgearbeitet. Sie macht eine Ausbildung zur Polymechanikerin.

Legende: Lena Gähwiler, Auszubildende im 2. Lehrjahr, macht sich unter dem Tram am Drehgestell zu schaffen. SRF

«Es ist sehr cool und macht mich stolz», sagt sie. Auch wenn es viele Herausforderungen für sie gab. Einmal war nicht klar, was genau der Konstrukteur haben wollte, ein anderes Mal sei sie verunsichert gewesen, «ob das jetzt funktioniere, was ich fabriziert habe». Der Lehrmeister konnte ihre Zweifel dann jeweils ausräumen.

Lehrlinge der SOB haben ein neues Abstellgleis mit Weiche für das alte Rössli-Tram gebaut. Zu ihnen gehört Gleisbauer Léon von Janta Lipinski. Natürlich hätte es ab und zu Meinungsverschiedenheiten unter den Jugendlichen gegeben.

Legende: Die tierischen Nachbarn haben Gleisbauer Léon von Janta Lipinski vor ungeahnte Herausforderungen gestellt. SRF

Die grössere Herausforderung sei der Einsatz vor Ort gewesen: «Wir hatten sehr starken Regen und es war auch sehr kalt. Und nebenan hatten wir Elefanten, die uns tatsächlich mit diversen Sachen regelmässig beworfen haben», fasst er seine Zeit im Zoo zusammen.

Reibungslose Premiere

Am Freitag wurde das neue Elektrotram eingeweiht. Seit Samstag ist es offiziell auf dem rund 500 Meter langen Rundkurs durch den Zoo unterwegs. Bei der Jungfernfahrt im Führerstand ist Lehrling Lorenz Schweizer.

Legende: Endlich geschafft! Automatik-Lehrling Lorenz Schweizer fährt die ersten Gäste durch die Anlage. Keystone/Claudio Thoma

«Dass alles klappt, macht schon stolz», sagt er mit einem breiten Grinsen. Das neue Tram mit Elektroantrieb bietet Platz für rund 20 Personen und ist neu rollstuhlgängig. Man wolle mit der Zeit gehen, so der Zoo.

Das alte Tram bleibt erhalten. Es könnte bei Bedarf mit dem neuen Fahrzeug gekoppelt werden. Die Pferde der Rössli-Trams sind im Ruhestand.