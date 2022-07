Die Gegnerinnen und Gegner von Tierversuchen bereiten eine neue Volksinitiative vor. Gleichzeitig ist man auch auf der Seite derer aktiv, die Tierversuche durchführen.

So haben die Schweizer Universitäten kürzlich eine Kommission gegründet, die besser über Tierversuche informieren will. Die Kommission heisst «Staar» und es sind bereits über 20 Institutionen beigetreten.

Andrea Jaggi von SRF hat mit Michael Hottiger gesprochen. Er ist Professor am Institut für molekulare Mechanismen bei Krankheiten an der Universität Zürich.



SRF News: Ist diese Kommission eine Alibiübung? Es wird ja mit ihr kein Tier vor Versuchen gerettet.

Michael Hottiger: Staar ist sicher nicht eine Alibiübung. Tierversuche sind für die Grundlagenforschung, die biomedizinische und veterinärmedizinische Forschung enorm wichtig und wir sind der Meinung, dass dies auch in absehbarer Zukunft so bleiben wird.

Die Öffentlichkeit aber auf der anderen Seite, Medien und Politik haben das Recht zu erfahren, warum und wie Tiere in der Schweizer Forschung eingesetzt werden.



Fürchten Sie die neuen Anläufe zur Abschaffung von Tierversuchen?



Es ist wichtig, dass jede Institution, die Tierversuche durchführt, auch transparent darüber informiert. Ich bin überzeugt, dass die Schweizer Bevölkerung, wenn sie gut und faktenbasiert informiert ist, die Verantwortung wahrnehmen kann.

ich bin überzeugt, dass eine gut informierte Bevölkerung auch in Zukunft zu Tierversuchen ja sagen wird, so wie sie es in den letzten Jahrzehnten schon viele Male gemacht hat.



Der Schweizer Tierschutz sagt, dass viel zu viele Überschusstiere produziert würden, die man dann töten müsse. Sind solche Nachrichten für ihre Interessen kontraproduktiv?

Diese Zahlen von den sogenannten Überschusstieren werden vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen seit 2014 schon publiziert. Es ist also nichts Neues, dass nicht alle Tiere in einem Experiment eingesetzt werden können.

Es gibt verschiedene Gründe, wie der Genotyp zum Beispiel, weswegen dann ein gezüchtetes Tier nicht eingesetzt werden kann und dass es hier allenfalls Potenzial für Verbesserung gibt. Das ist an und für sich klar und wird auch schon länger diskutiert und es wird auch nach Lösungen gesucht.