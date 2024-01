Die Berner Kantonspolizei hat das Bundeshaus am Montagmorgen wegen der Besuche des chinesischen Premierministers Li Qiang und des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski abgesperrt.

Vor dem Bundeshaus waren die Absperrgitter mit Sichtschutz versehen, auf dem Bärenplatz hatte die Polizei einen Wasserwerfer in Stellung gebracht.

Bereits letzte Woche hatte die Berner Kantonspolizei angekündigt, sie werde mit einem sichtbaren Dispositiv im Einsatz stehen.

Zudem werde es in der Region zu Strassensperrungen und Verkehrseinschränkungen kommen. Die meisten Polizeiwachen im Kanton blieben am Montag wegen der Einsätze in Bern und rund ums WEF geschlossen. Die polizeiliche Grundversorgung im ganzen Kanton bleibe sichergestellt, teilte die Polizei mit.

1 / 2 Legende: Absperrungen für den internationalen Besuch: Der Bundesplatz bleibt heute tabu. SRF / Adrian Müller 2 / 2 Legende: Auch Strassensperrungen kommen zum Einsatz. SRF / Adrian Müller

Die Berner Bevölkerung wird die aussergewöhnliche Sicherheitslage auch auf der Strasse bemerken: «Es wird zu Verkehrsbehinderungen kommen, vor allem in der Innenstadt von Bern», so Sarah Wahlen von der Berner Kantonspolizei. Insbesondere rund ums Bundeshaus sowie im Bereich von Kehrsatz kommt es zu Strassensperrungen und Verkehrseinschränkungen.