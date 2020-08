Wegen der Coronakrise war die Einreise aus Drittstaaten lange nur in Ausnahmesituationen möglich, etwa bei einem Todesfall in der Familie. Paare aus Drittstaaten konnten sich monatelang nicht besuchen. Eine Lösung sei gefunden und die Verordnung angepasst, verkündete Barbara Büschi, Stv. Direktorin des Staatssekretariats für Migration (SEM), am 30. Juli in Bern.

Personen in Drittstaaten, die einen Lebenspartner, eine Lebenspartnerin in der Schweiz haben, können nun seit dem 3. August wieder in die Schweiz einreisen. Sie können sich auf die Härtefallklausel beziehen. Nötig sind dazu eine Einladung der in der Schweiz lebenden Person und Belege, dass die Partnerschaft seit längerem besteht und regelmässig gepflegt wurde.

Ausserdem müssen sich die Partner mindestens einmal vor dem Erlass der Einreisebeschränkungen persönlich getroffen haben.