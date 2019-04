Der Bundesrat hat am Mittwoch in Bern den liechtensteinischen Erbprinzen Alois von und zu Liechtenstein zu einem offiziellen Staatsbesuch empfangen. Beide Seiten bekräftigten die engen und freundschaftlichen Beziehungen der Nachbarstaaten. Erbprinz Alois und seine Gattin Erbprinzessin Sophie wurden vom Gesamtbundesrat auf dem Münsterplatz in Bern mit militärischen Ehren empfangen. Im Zentrum der offiziellen Gespräche standen die Würdigung der 100-jährigen bilateralen Beziehungen und europäische Themen, wie der Bundesrat mitteilte.