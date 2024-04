Sowohl die bisherigen als auch die neuen Parlamentarierinnen müssen beim Amtsantritt und zum Jahresbeginn ihre Interessenbindungen offenlegen. Seit 2020 müssen sie auch offenlegen, für welche Mandate sie Geld erhalten. Durch diese Offenlegungspflicht wird sichtbarer, in welchen Organisationen, Unternehmen und Verbänden die Parlamentarierinnen und Parlamentarier neben ihren politischen Mandaten involviert sind. Die Abgeordneten müssen also neben dem politischen Mandat und Beruf auch die weiteren Tätigkeiten in Führungs- und Aufsichtsgremien, Beiräten, Anstalten und Stiftungen sowie Beratungstätigkeiten für schweizerische und ausländische Interessengruppen angeben. Wenn eine Parlamentarierin oder ein Parlamentarier beispielsweise durch ein Mandat dafür gleichzeitig in weiteren Verwaltungs- oder Stiftungsräten derselben Organisation einsitzen muss, zählen diese einzeln.

Lobbywatch recherchiert und dokumentiert seit zehn Jahren sowohl die direkten als auch die indirekten Interessenbindungen der Mitglieder des National- und Ständerats. Die Daten für die Auswertung stammen von Lobbywatch. In die Auswertung eingeflossen sind nur die deklarationspflichtigen, direkten Interessenbindungen.