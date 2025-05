Das erwartete Grossereignis im Lötschental VS ist bisher nicht eingetroffen.

Durch all die Bewegungen sei mittlerweile rund 1.5 Millionen Kubikmeter Material unten, bestätigt der Regionale Führungsstab gegenüber SRF.

Er rechnet im Worst-Case-Szenario mit insgesamt fünf Millionen Kubikmeter.

Der Rest könne weiterhin innerhalb der nächsten Stunden kommen.

«Man sieht immer wieder Staubwolken kommen und man hört das Geröll», sagt Jonas Jeitziner vom Regionalen Führungsstab zur Lage am Dienstagvormittag. Man höre, dass etwas komme, aber immer in dem Mass, dass sich das Geröll oberhalb vom Gletscher sammele und nichts Neues bis in den Talgrund vordringe.

Insgesamt fünf Millionen Kubikmeter seien in Bewegung und könnten schlimmstenfalls abbrechen, das sei immer noch aktuell, führt Jeitziner aus. «Gemäss Schätzungen sind 1.5 Millionen Kubikmeter bereits abgebrochen, wir sprechen von einem Drittel, der bereits in Bewegung war.»

«Die Nacht war grundsätzlich ruhig», sagte Jonas Jeitziner vom Gemeindeführungsstab bereits am frühen Dienstagmorgen gegenüber SRF. Am Montagabend hätten sich aber 150'000 bis 200'000 Kubikmeter Stein in Stücken gelöst, bestätigt das Regionale Führungsorgan, was auf den Bildern eindrücklich zu sehen ist.

Seither habe es keinen so grossen Abbruch mehr gegeben. «Der grosse Knall ist nicht gekommen und man hat nur kleine Rutschungen gehört.» Deshalb gelte es wie am Montag: «Abwarten», sagt Jeitziner.

Der grosse Knall ist nicht gekommen.

Der geplante Reko-Flug für den Morgen wurde jedoch mittlerweile abgesagt. Das sei nicht nötig, hiess es vom Führungsstab. Er hat für den Nachmittag um 15:00 Uhr eine Medieninformation angekündigt.

Ruhige Nacht, Bangen geht weiter

Beim letzten grösseren Abbruch am Montagabend brach ein Teil des Gipfels ab und erstmals rutschte auch Material über den Gletscher.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Die Abbruchstelle am Montagnachmittag um 15:42 Uhr. Bildquelle: Regionaler Führungsstab Lötschental. 1 / 2 Legende: Die Abbruchstelle am Montagnachmittag um 15:42 Uhr. Regionaler Führungsstab Lötschental

Bild 2 von 2. Die Abbruchstelle am Montagmorgen um 10:35 Uhr. Bildquelle: Die Abbruchstelle am Montagnachmittag um 15:42 Uhr. 2 / 2 Legende: Die Abbruchstelle am Montagmorgen um 10:35 Uhr. Die Abbruchstelle am Montagnachmittag um 15:42 Uhr. Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

SRF-Korrespondentin Ruth Seeholzer hat diesen Abbruch vom Nachbardorf aus miterlebt. «Ich habe eine grosse Staubwolke gesehen, die gezeigt hat, dass es ein grösserer Abbruch gewesen war.»

Das Lötschental habe danach eine relativ ruhige Nacht erlebt. «Es war aber ein mulmiges Gefühl, weil man in der Nacht nicht sieht, wenn etwas kommt.» Wer die Nacht auf der gegenüberliegenden Bergseite verbracht hat, habe stundenlang Poltern und Grummeln gehört, berichten Augenzeugen gegenüber SRF.

So verlief die Nacht im Lötschental

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Es sei ein permanentes Grollen und «Rumoren» des Berges hörbar gewesen, berichtet ein Augenzeuge. Bildquelle: SRF. 1 / 4 Legende: Es sei ein permanentes Grollen und «Rumoren» des Berges hörbar gewesen, berichtet ein Augenzeuge. SRF

Bild 2 von 4. Über Stunden habe man immer eine Art «Poltern» gehört. Oberhalb von Blatten war zudem eine Staubwolke zu sehen. Bildquelle: SRF. 2 / 4 Legende: Über Stunden habe man immer eine Art «Poltern» gehört. Oberhalb von Blatten war zudem eine Staubwolke zu sehen. SRF

Bild 3 von 4. Ansonsten verlief die Nacht relativ ruhig. Der letzte grössere Abbruch fand am frühen Montagabend statt. Bildquelle: zvg/Regionaler Führungsstab Lötschental. 3 / 4 Legende: Ansonsten verlief die Nacht relativ ruhig. Der letzte grössere Abbruch fand am frühen Montagabend statt. zvg/Regionaler Führungsstab Lötschental

Bild 4 von 4. Entsprechend zeigte der Blick in Richtung Kleines Nesthorn am frühen Dienstagmorgen keine Veränderung: Der Gipfel ist noch da. Bildquelle: SRF. 4 / 4 Legende: Entsprechend zeigte der Blick in Richtung Kleines Nesthorn am frühen Dienstagmorgen keine Veränderung: Der Gipfel ist noch da. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Es wird erwartet, dass sich weitere Felsstücke lösen werden. Immerhin sei die aktuelle Situation eine gewisse Erleichterung für die Behörden, sagt Ruth Seeholzer. Die Zuständigen seien froh, dass der Berg bisher in Stücken abbricht und nicht in einem, riesigen Bergsturz.

Bevölkerung evakuiert

Wegen des drohenden Bergsturzes evakuierten die Behörden das Walliser Dorf Blatten mit rund 300 Bewohnenden am Montag fast vollständig. Ausgenommen sind die Gebiete Weissenried und Eisten.

Alle Evakuierten konnten entweder privat oder in leerstehenden Wohnungen untergebracht werden, hiess es vom Regionalen Führungsstab. Gruppenunterkünfte hätten nicht genutzt werden müssen.

Murgang erreicht Dorfrand

Vor einigen Tagen waren Felsen am Kleinen Nesthorn – einem vorgelagerten Gipfel des Bietschhorns (3934 m ü. M.) – auf den Birchgletscher gestürzt und hatten dabei einen Murgang ausgelöst. Dieser kam rund 500 Meter oberhalb des Flusses Lonza am südlichen Dorfrand zum Stillstand. Der Murgang hatte das Volumen einer kleinen Lawine.

Diskutieren Sie mit: