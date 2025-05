Im Lötschental ist ob Blatten ein Berg in Bewegung; es droht ein grosser Felssturz.

Nun haben die Behörden das Dorf mit rund 300 Bewohnenden fast vollständig evakuiert. Ausgenommen sind die Gebiete Weissenried und Eisten.

Im Worst-Case-Szenario könnten die Gesteinsmassen das ganze Dorf treffen.

Die Lage in Blatten im Lötschental spitzt sich zu. Nach einem Murgang hoch ob Blatten in der Region Kleines Nesthorn und Birchgletscher haben die Behörden entschieden, das Dorf zu räumen. Denn am Berg ereignen sich immer wieder kleinere Felsstürze, die gut hörbar sind. Zudem liegt eine Staubwolke in der Luft, die man auch weiter unten im Tal sieht.

Legende: So informiert Blatten die Bevölkerung. ZVG/Printscreen App Blatten

Die Bewohnenden mussten bis 11.30 Uhr das Dorf verlassen. «Die Lage ist sehr akut», sagt Matthias Ebener, Informationschef des Führungsstabs, zu SRF. «Es ist allen klar, dass der Felssturz kurz bevorsteht.»

Gemäss dem Informationschef haben Geologen die Lage heute Morgen noch einmal begutachtet. «Sie sind zum Schluss gekommen, dass das herunterkommende Material voraussichtlich mehr Platz benötigt als zuerst gedacht.»

Die Bevölkerung musste sich laut einer Mitteilung der Gemeinde um 10 Uhr in der Turnhalle einfinden, wo eine Infoveranstaltung lief. «Sofort Häuser räumen, packen Sie das Nötigste», steht in einem Aufruf auf der Gemeinde-App. Die Strasse Richtung Fafleralp ist gesperrt.

Die Evakuierten sammeln sich kurz vor Mittag in Wiler, weiter unten im Lötschental, sagt SRF-Wallis-Korrespondentin Ruth Seeholzer, die ebenfalls vor Ort ist.

Einige Bewohnerinnen und Bewohner kommen laut Informationschef bei Verwandten und Bekannten unter. Die Gemeinden im Tal sind zudem ebenfalls auf der Suche nach Unterkünften für die Bevölkerung von Blatten.

Nicht betroffen sind die Anwohnenden in den Gebieten Weissenried und Eisten, meldete Alertswiss, die Warn-App des Bundes.

Legende: Diese Bergflanke droht abzubrechen. ZVG/Gemeinde Blatten

Die Kantonsgeologen haben in den vergangenen Tagen eine Kamera und ein GPS-Gerät installiert. Dabei sei eine Verschiebung von über 2.90 Meter festgestellt worden, die jetzt noch grösser sei, sagt Alban Brigger von der Abteilung Naturgefahren des Kantons Wallis: «Wir sehen, dass hier wirklich ein Bergsturz in Ankündigung ist.»

Legende: Bereits am Wochenende informierten die Behörden über die Situation –rechts Matthias Ebener, Informationschef des Führungsstabs. SRF

Vor einigen Tagen waren Felsen am Kleinen Nesthorn (3342 m ü. M.) – einem vorgelagerten Gipfel des Bietschhorns (3934 m ü. M.) – auf den Birchgletscher gestürzt und hatten dabei einen Murgang ausgelöst. Dieser kam rund 500 Meter oberhalb des Flusses Lonza am südlichen Dorfrand zum Stillstand. Der Murgang hatte das Volumen einer kleinen Lawine. Nun drohen noch viel grössere Felsmassen abzubrechen.

Der Birchgletscher steht seit den 1990er-Jahren unter Beobachtung. Die Gemeinde vermutete, dass die bevorstehende Schneeschmelze ab etwa 2500 Metern Höhe die aktuelle Gefährdungslage verursacht hat.