Im Lötschental oberhalb von Blatten ist ein Teil des Gipfels abgebrochen, wie der «Walliser Bote» berichtet.

Eine SRF-Korrespondentin vor Ort bestätigt den Abbruch.

Erstmals sei Material über den Gletscher hinuntergeflossen.

Laut SRF-Walliskorrespondentin Ruth Seeholzer war der jetzige Teilabbruch des Gipfels erwartet worden. Die Behörden seien erleichtert, dass der Abbruch in Stücken und nicht ganz geschehe. Sie selbst habe gesehen, wie das Stück abgebrochen sei, bestätigt Seeholzer die Berichte des «Walliserboten».

Die Abbruchstelle am Montagnachmittag um 15:42 Uhr.

Die Abbruchstelle am Montagmorgen um 10:35 Uhr.

Wegen eines drohenden Bergsturzes haben die Behörden das Walliser Dorf Blatten mit rund 300 Bewohnenden am Montag fast vollständig evakuiert. Ausgenommen waren die Gebiete Weissenried und Eisten.

Alle Evakuierten konnten entweder privat oder in leerstehenden Wohnungen untergebracht werden, hiess es vom Regionalen Führungsstab Lötschental in einer Mitteilung am Montagabend. Gruppenunterkünfte hätten nicht genutzt werden müssen.

Murgang erreicht Dorfrand

Vor einigen Tagen waren Felsen am Kleinen Nesthorn – einem vorgelagerten Gipfel des Bietschhorns (3934 m ü. M.) – auf den Birchgletscher gestürzt und hatten dabei einen Murgang ausgelöst. Dieser kam rund 500 Meter oberhalb des Flusses Lonza am südlichen Dorfrand zum Stillstand. Der Murgang hatte das Volumen einer kleinen Lawine.

Experten rechneten damit, dass noch grössere Felsmassen abbrechen werden und riefen die Bevölkerung von Blatten am Montag um 10 Uhr zur Evakuation auf. Nicht betroffen waren die Anwohnenden der Gebiete Weissenried und Eisten, da diese am gegenüberliegenden Berghang liegen.

Mehr folgt...