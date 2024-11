Eine neue Plattform soll es der Armee dereinst erlauben, selbst im Ernstfall mithilfe hoch entwickelter Technologie am Boden und in der Luft Daten in Echtzeit auszutauschen. So könnten etwa Sensoren an den neuen Kampfjets des Typs F-35 wertvolle Daten aus der Luft liefern. Die Jets, die bis 2030 bei der Schweizer Armee eingeführt werden sollen, gehören denn auch zu den Schlüsselelementen einer digitaleren Armee.