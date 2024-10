Eine Rolle für den Abbruch spielt auch das Prestigeprojekt von Armeechef Thomas Süssli, die neue Digitalisierungsplattform NDP. Diese IT-Plattform soll die Basis werden für die vernetzte Kriegsführung der Schweizer Armee am Boden, in der Luft, im Weltraum, Cyberspace, elektromagnetischen Raum und Informationsraum. Alle Aufklärungsmittel (Drohnen, Radare, Späher), Waffensysteme, die militärische Führung und die Truppen im Feld sind über dieses System digital miteinander vernetzt.

Das militärische Ziel ist es, schneller als der Gegner einen Angriff auslösen zu können. Nach dem Motto: Wer schneller schiesst, gewinnt den Kampf. Die Schweizer Armee spricht vom digitalen Sensor-Nachrichten-Führungs-Wirkungsverbund.

Das Problem: Bestehende oder geplante Waffensysteme und Software auf die neue Digitalisierungsplattform zu bringen kostet Geld, Zeit und Ressourcen. Das ist auch der Grund, wieso das neue Luftüberwachungssystem doppelt so teuer wird und zurzeit suspendiert ist. SRF hat berichtet.

SAP-Systeme bei Nato-Heeren weit verbreitet

Gleichzeitig hat die Armee die technischen Sicherheitsanforderungen an ihre IT-Systeme erhöht, sodass die vollständige Einführung der SAP-Lösung aus Sicht der Armee nicht mehr möglich ist.

In einer Notiz am 30. Juni 2023 an die Eidgenössische Finanzkontrolle wird klar, welche Anforderungen neu gelten. Das Kommando Cyber müsse die gesamte IT-Infrastruktur betreiben und überwachen können – von den Applikationen (Software) bis zu den physischen Komponenten (Hardware). Zudem dürfen Fachanwendungen und Systeme während einer Einsatzphase keine Schnittstellen nach aussen haben.

Der Chef Armeestab Divisionär Alexander Kohli erklärte im April gegenüber der zuständigen parlamentarischen Aufsichtskommission: «Im Einsatzfall will man kein System, das mit der Cloud verbunden ist.» Dies habe man zu spät festgestellt.

SAP-Lösungen basieren auf Cloud-Anwendungen. Diese müssen nicht zwingend unsicher sein. 22 von 29 Nato-Armeen nutzen gemäss SAP die Angebote der Firma. Auch die ukrainische Armee setzt für die Logistik auf SAP.