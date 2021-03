In Basel haben am Samstagabend mehrere Tausend Fans des FC Basel vor dem Stadion gegen den Vereinsbesitzer Bernhard Burgener demonstriert.

Anlass sind angebliche Pläne Burgeners, Clubanteile an die britische Investmentfirma Centricus verkaufen zu wollen.

Die Demonstration vor dem Heimspiel gegen den FC Luzern vor dem Stadion St. Jakob-Park war von der Polizei bewilligt worden. Zur Kundgebung unter dem Motto «Zit zum Koo» rief die Muttenzerkurve auf. Immer wieder wurden Pyros und Böller gezündet. Die Polizei hielt sich zurück.

Legende: Immer wieder werden Knallpetarden und Pyros gezündet, eine Viertelstunde vor Anpfiff steigt ein rotblaues Feuerwerk in den Himmel. Keystone

In den letzten Tagen hat es in der Stadt Basel vermehrt Kundgebungen von FCB-Fans gegeben. Sie protestieren gegen die Clubführung und aktuell gegen einen möglichen Verkauf des Vereins an Investoren aus dem Ausland.

Laut SRF-Regionalredaktorin Jeannine Borer war die Stimmung friedlich und solidarisch. Es seien Frauen, Kinder, Männer vor Ort gewesen.

Zuvor bereits Protestmarsch

Bereits am 1. März hatten sich rund 800 Fans des FC Basel in der Basler Innenstadt zu einem spontanen Protestmarsch gegen die Geschäftsführung versammelt.

Grund war die Nachricht der Beurlaubung von Valentin Stocker als Captain der Mannschaft gewesen. Stocker war am Donnerstag wieder ins Training zurückgekehrt.