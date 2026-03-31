Im August 2025 führte die Stadt Brugg ein Alkoholkonsumverbot ein.

Damit wollte die Stadt gegen die Alkohol- und Drogenszene vorgehen.

Nun hebt Brugg das Verbot per 31. März 2026 auf; die Lage habe sich entspannt, meldet die Stadt Brugg. Rund um den Bahnhof Brugg, auf dem zentralen Neumarktplatz Brugg und dem Campusplatz Windisch, ebenfalls beim Bahnhof, durfte seit Sommer 2025 kein Alkohol getrunken werden.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Die Polizei auf dem Neumarktplatz in Brugg. Die vermehrten Kontrollen hätten sich bewährt, sagt der Brugger Stadtrat. Künftig ist auf gewissen Plätzen eine Videoüberwachung geplant. Bildquelle: SRF. 1 / 4 Legende: Die Polizei auf dem Neumarktplatz in Brugg. Die vermehrten Kontrollen hätten sich bewährt, sagt der Brugger Stadtrat. Künftig ist auf gewissen Plätzen eine Videoüberwachung geplant. SRF

Bild 2 von 4. Der Neumarktplatz befindet sich in der Nähe des Bahnhofs. Hier gibt es diverse Geschäfte. Die Altstadt ist nicht weit davon entfernt. Bildquelle: SRF. 2 / 4 Legende: Der Neumarktplatz befindet sich in der Nähe des Bahnhofs. Hier gibt es diverse Geschäfte. Die Altstadt ist nicht weit davon entfernt. SRF

Bild 3 von 4. Auf der anderen Seite des Bahnhofs ist der Campus der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW auf dem Gebiet der Brugger Nachbargemeinde Windisch. Auch dort galt das Alkoholkonsumverbot. Bildquelle: Keystone / Walter Bieri. 3 / 4 Legende: Auf der anderen Seite des Bahnhofs ist der Campus der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW auf dem Gebiet der Brugger Nachbargemeinde Windisch. Auch dort galt das Alkoholkonsumverbot. Keystone / Walter Bieri

Bild 4 von 4. Nun werden die Verbotsplakate wieder abmontiert. Das Verbot wurde im August 2025 eingeführt und im Oktober 2025 bis März 2026 verlängert. Bildquelle: SRF. 4 / 4 Legende: Nun werden die Verbotsplakate wieder abmontiert. Das Verbot wurde im August 2025 eingeführt und im Oktober 2025 bis März 2026 verlängert. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Diese Massnahme wurde eingeführt, weil sich hier verschiedene Gruppierungen vermischten, darunter Alkohol- und Suchtkranke. Es kam zu Unruhen. Die Bevölkerung fühlte sich nicht mehr sicher.

Es soll ohne Verbot gehen

Nach rund acht Monaten ist nun aber Schluss. Das Alkoholkonsumverbot wird per 31. März aufgehoben, teilt der Stadtrat Brugg mit. «Das temporäre Verbot war Teil mehrerer Sofortmassnahmen.» Die Bilanz der Massnahme sei positiv.

Die Lage habe sich seit Einführung des Verbots «merklich entspannt». Auch weitere Massnahmen wirkten, darunter die vermehrten Polizeikontrollen und Wegweisungen, heisst es in Brugg. Zudem hat die Polizei auf einer Gewerbefläche beim Neumarktplatz ein temporäres Polizei-Aussenbüro eingerichtet. So war sie bei Unruhen rascher vor Ort.

Brugg plant zudem eine Videoüberwachung des öffentlichen Raums. Eine Weiterführung des Verbots sei unter all diesen Aspekten «nicht gerechtfertigt», begründen die Behörden den Entscheid.

Mit Kontrollen und Wegweisungen hat die Polizei die Situation unter Kontrolle.

Man zähle weniger Personen, die negativ auffallen. «Auch grosse Gruppierungen werden weniger gesehen», erklärt die Brugger Stadtpräsidentin Barbara Horlacher gegenüber SRF. Die Situation in Brugg werde als angenehmer empfunden. Die Gruppierungen hätten sich zum Teil verlagert, gibt Horlacher zu. Aber das Ziel, keine grossen Gruppen im Stadtzentrum zu haben, sei erreicht.

Legende: Die Brugger Stadtpräsidentin Barbara Horlacher ist zuversichtlich, dass die Situation in Brugg unter Kontrolle ist. SRF

Auch wenn die warmen Sommermonate noch bevorstehen, plane man aktuell kein weiteres Alkoholkonsumverbot. Ein solches sei auch für Unbeteiligte einschneidend und nur eine «ultima ratio»-Lösung. «Mit Kontrollen und Wegweisungen hat die Polizei die Situation unter Kontrolle», sagt Barbara Horlacher. Die Situation werde laufend beobachtet.

Suche nach Konsumraum läuft

Schon länger sind Pläne für einen Konsumraum und eine Gassenküche in Brugg ein Thema. Seit dem 27. März betreibt die Katholische Kirche Brugg aus eigenem Antrieb eine Gassenküche bei der St.-Nikolaus-Kirche. Finanziert wird sie durch Spenden. Die Stadt Brugg ist nicht involviert.

Brugg: Einzige Stadt mit Alkoholverbot Box aufklappen Box zuklappen Die Brugger Massnahme scheint in der Umsetzung einmalig. Aber auch in Chur galt bis 2020 mehrere Jahre ein nächtliches Alkoholverbot in den Gassen. Auch in Solothurn ist die Alkoholszene immer wieder Thema. Ein Alkoholkonsumverbot gibt es aber nicht.

Die betroffenen Gemeinden Brugg und Windisch suchen hingegen nach wie vor nach einem Standort für einen Konsumraum, hiess es Mitte März auf Anfrage von SRF. «Wir haben mehrere Optionen geprüft und hoffen auf eine Lösung», sagte Stadtschreiber Matthias Guggisberg.

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