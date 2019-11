In den letzten Jahren wurden in Genf an jeweils rund zehn Tagen pro Jahr Smogalarm ausgerufen. ETH-Professor Fringer zweifelt jedoch an, dass die Schadstoffe in der Luft tatsächlich an bloss so wenigen Tagen die entsprechenden Grenzwerte überschritten. So gebe es auf der anderen Seite der Grenze in Frankreich viel mehr Tage, an denen eine Smogsituation deklariert werde. «Man müsste überprüfen, ob nicht auch in Genf an viel mehr Tagen pro Jahr eigentlich Smog herrschen würde», so Finger.