Ob Super-G, Langlauf, Skicross oder Snowboard: Gleich mehrere Schweizer Sportlerinnen und Sportler haben sich am Sonntag einen Podestplatz geschnappt. Eine Übersicht.

Super-G der Männer: Im bayrischen Garmisch-Partenkirchen fand am Sonntag der zweite Super-G der Männer innerhalb von 24 Stunden statt. Der Schweizer Skistar Marco Odermatt zeigte eine Leistungssteigerung und fuhr auf Platz eins. Damit feiert der Nidwaldner seinen neunten Saisonsieg. Tags zuvor verpasste der 26-Jährige mit dem vierten Rang zum ersten Mal nach zwölf Super-G-Podestplätzen in Folge die Top 3.

02:05 Video Die Siegesfahrt von Marco Odermatt Aus Sport-Clip vom 28.01.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 5 Sekunden.

Erfreulicherweise gehörte am Sonntag auch ein anderer Schweizer zu Odermatts ärgsten Rivalen: Franjo von Allmen. Der junge Berner Oberländer wurde Dritter – und belegte damit zum ersten Mal überhaupt einen Podestplatz.

02:18 Video Diese Fahrt bringt Von Allmen auf Rang 3 Aus Sport-Clip vom 28.01.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 18 Sekunden.

Super-G der Frauen: Im italienischen Cortina d'Ampezzo überflügelte Lara Gut-Behrami alle und fuhr zu ihrem insgesamt 41. Weltcupsieg beziehungsweise dem 21. Weltcupsieg in dieser Disziplin. Mit nun 41 Weltcup-Siegen hat sie Pirmin Zurbriggen (40) in der Bestenliste aller Schweizer Skifahrerinnen und Skifahrer hinter sich gelassen. Nur Vreni Schneider (55) war im Weltcup noch erfolgreicher als die Tessinerin.

02:09 Video Gut-Behrami stellt die Konkurrentinnen in den Schatten Aus Sport-Clip vom 28.01.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 9 Sekunden.

Langlauf-Skating der Frauen: Die Luzernerin Nadine Fähndrich krönte aus Schweizer Sicht die Rückkehr des Langlauf-Weltcups ins Goms nach 24 Jahren mit einem Podestplatz. Sie wurde über 20 Kilometer mit Massenstart auf den Skating-Ski Dritte. Die Schweizer Team-Leaderin lief zum zehnten Mal in ihrer Karriere auf ein Weltcup-Podest – den Team-Sprint nicht mit eingerechnet.

01:09 Video Fähndrich holt überraschend Podestplatz im Goms Aus Sport-Clip vom 28.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden.

Skicross der Frauen: Die 31-jährige Waadtländerin Fanny Smith winkte in St. Moritz beim Skicross-Weltcup als Zweite vom Podest. Sie verpasste ihren 32. Weltcupsieg nur knapp.

01:23 Video Der Final der Frauen mit Smith und Lack Aus Sport-Clip vom 28.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 23 Sekunden.

Skicross der Männer: Der 37-jährige Bündner Alex Fiva schaffte ebenfalls einen tollen zweiten Rang. Fiva war nach auskuriertem Kreuzbandriss und einjähriger Pause diese Saison auf die Rennpiste zurückgekehrt.

01:19 Video Fiva kommt als Zweiter ins Ziel Aus Sport-Clip vom 28.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 19 Sekunden.

Snowboard Mixed Parallel-Riesenslalom: Die Schweizer Alpin-Snowboarderinnen und -Snowboarder fuhren in Kärnten in Österreich ihren ersten Podestplatz in dieser Saison heraus. Dario Caviezel und Ladina Jenny erreichten im nicht-olympischen Mixed-Parallel-Riesenslalom den zweiten Platz.