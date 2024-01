Nadine Fähndrich muss sich im Massenstartrennen über 20 km im Goms nur Jessica Diggins (USA) und Frida Karlsson (SWE) geschlagen geben und wird überraschend Dritte.

Die Luzernerin läuft damit beim Heim-Weltcup zum ersten Mal in einem Skating-Distanzrennen auf das Podest.

Zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes sind ab 13:30 Uhr (live bei SRF) auch die Männer über 20 km Skating im Einsatz.

Was Nadine Fähndrich am Samstag im Sprint nicht geschafft hat, ist ihr am Sonntag im Goms überraschend über 20 km Skating mit Massenstart gelungen. Die Luzernerin lief vor heimischem Publikum hinter Weltcup-Leaderin Jessica Diggins (USA) und Frida Karlsson (SWE) als Dritte im Ziel ein.

Die Schweizer Team-Leaderin lief zum insgesamt zehnten Mal in ihrer Karriere auf ein Weltcup-Podest – den Team-Sprint nicht mit eingerechnet. In einem Distanzrennen in der Skating-Disziplin kam sie zuvor noch nie in die Top 3. 2019 in Cogne (ITA) hatte die 28-Jährige über 10 km Platz 2 belegt, allerdings in der klassischen Disziplin.