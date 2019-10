«Das Problem ist, dass die 36 Prozent der Bevölkerung, die mit Nachrichten unterversorgt sind, sich nur über soziale Medien informieren und dort mit minderwertiger Information versorgt werden», sagt Kommunikationsprofessor und fög-Direktor Mark Eisenegger. Das habe Auswirkungen auf die direkte Demokratie in der Schweiz: Wer schlecht über Politik und Wirtschaft informiert sei, beteilige sich entweder gar nicht mehr an Abstimmungen und Wahlen, oder allenfalls noch bei populistischen Vorlagen. Auch misstrauten diese Leute den staatlichen Institutionen tendenziell stärker als andere. Damit seien sie auch eher empfänglich für einfache Rezepte populistischer Akteure, so Eisenegger.

Um gegen die Entwicklung anzugehen, schlägt das fög eine gemeinsame digitale Plattform der Schweizer Qualitätsmedien vor. Mit einer solchen digitalen Infrastruktur könnte Eisenegger zufolge die Abwanderung der Werbegelder zu Facebook und Google ein Stück weit verhindert werden. Ausserdem könne so die Hoheit über die Algorithmen – also die «geheimen» Regeln, was dem User alles angezeigt wird – zurückgewonnen werden. Wichtig sei: Es gehe ausschliesslich um die technische Infrastruktur einer solchen digitalen Plattform. Die publizistische Konkurrenz unter den verschiedenen Medien müsse bestehen bleiben, um die Medienvielfalt zu erhalten.