Nachdem der Supreme Court im Juni 2022 das generelle Recht auf Abtreibung gekippt hatte, erklärten mehrere US-Bundesstaaten eine Abtreibung für illegal. In den republikanisch regierten Bundesstaaten Alabama, Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, South Dakota, Tennessee, Texas und West Virginia gelten heute Abtreibungsverbote.

25 Bundesstaaten und Washington, D.C. erlauben aber die Verschreibung von Abtreibungspillen über die Telemedizin und den legalen Postversand gemäss den Richtlinien der US-Arzneimittelbehörde FDA.

Auch muss bei einer Bestellung per Post die Empfängerin in den USA nicht angeben, wie die Pillen verwendet werden. So kann sie diese bestellen, selbst wenn sie die Pillen danach illegal für einen Schwangerschaftsabbruch verwendet.

Schwierig wird es, wenn die Medikamente vom Ausland bestellt werden. Diese sind teils in den USA gar nicht zugelassen. So ist in den meisten Fällen die Einfuhr von Arzneimitteln in die Vereinigten Staaten für den persönlichen Gebrauch illegal – aber die FDA macht Ausnahmen, unter anderem in Situationen, in denen «das Arzneimittel für einen schweren Zustand bestimmt ist, für den es in den Vereinigten Staaten keine wirksame Behandlung gibt». Unklar ist, ob Abtreibungspillen darunter fallen. Für die Vertreiber gibt es weniger Unklarheiten – sie handeln illegal.