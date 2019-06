Was ist die Ausgangslage? Obligatorische Schullager, die nach den Regeln von Jugend- und Sport stattfinden, werden mit 7.60 Franken pro Tag und Teilnehmerin oder Teilnehmer vom Bund unterstützt. Dies ist etwa der Fall, wenn mindestens 12 Personen teilnehmen, die Lager über vier Tage stattfinden und an mindestens vier Stunden Sport gemacht wird. Ansonsten liegen Schullager in der Zuständigkeit der Kantone.

Was hat der Bundesrat beschlossen? Der Bundesrat hat am Freitag bekanntgegeben, den Betrag von 7.60 auf maximal 16 Franken erhöhen zu wollen. Dies würde für die Schulen, die kantonalen oder kommunalen Behörden oder nationale Sport- und Jugendverbände gelten. Schullager seien wichtig für die Entwicklung und Sozialisation von Kindern und Jugendlichen, hält der Bundesrat in seinem am Freitag veröffentlichten Bericht fest. Sie würden den Kindern positiv prägende Erlebnisse ermöglichen.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Um Rückgang entgegenzuwirken Der Bundesrat will mehr Geld für Schullager

Welche Schulausflüge sind nicht betroffen? «Alle ausserschulischen Lernorte», so Beat Zemp, Präsident des Schweizer Lehrerinnen und Lehrer-Verbandes. Beispiele hierfür seien etwa das Verkehrshaus Schweiz, das Technorama oder auch Schulreisen. Die Erhöhung des Beitrages durch den Bundesrat bei den Jugend- und Sportlagern sei begrüssenswert, sei aber nur ein Tropfen auf den heissen Stein. «Bei Schullagern und anderen ausserschulischen Lernorten müssen die Kantone einspringen. Und die gehen sehr unterschiedlich damit um.»

Wie handhaben die Kantone die Lager? Sehr unterschiedlich, meint Zemp. «In Basel-Stadt hat der Regierungsrat beschlossen, sämtliche ausfallenden Elternbeiträge vollumfänglich zu übernehmen.» Daneben gebe es jedoch auch negative Beispiele. «Im Kanton Nidwalden hat der Erziehungsdirektor beschlossen, nichts zu machen.» Dort warte man ab, bis eine Klage komme und knöpfe den Eltern wie bisher die Beträge ab, die zu hoch seien.

Was kritisiert der Lehrer-Verband am Bundesratsentscheid? Der Erhöhung der Beiträge müsse für alle Arten von Lagern gelten. Also nicht bloss für Jugend- und Sportlager, sondern auch für ausserschulische Lager. Das Bundesgerichtsurteil von 2017, wonach die obligatorische Schulzeit gratis sein soll, um finanziell schwächere Eltern zu entlasten, werde durch den Bundesratsentscheid nicht gestärkt, sagt Zemp.

Wieso müssen alle Schullager gefördert werden? «Es geht hier vor allem um die sozialen Kompetenzen, die in Klassenlagen gelernt werden können», findet Zemp. Die zentrale Aufgabe der Schule bestehe darin, den Schülerinnen und Schülern sowohl Kultur als auch gegenstandsbezogene Erfahrungen zu ermöglichen.