«Zwischen Lausanne und Bern ist nicht nur die Wako-Ertüchtigung, sondern in erster Linie ein Substanzerhalt nötig. Ein Teil dieses regelmässig nötigen Unterhalts wurde bereits realisiert. Im vergangenen Sommer war die Strecke Puidoux-Chexbres–Lausanne sieben Wochen lang gesperrt. Die Fahrbahn auf der vielbefahrenen Strecke hatte nach 20 Jahren das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Im Rahmen dieser sowieso nötigen Arbeiten ertüchtigte die SBB die Fahrbahn gleichzeitig für die Wankkompensation. Weil die Ertüchtigung im Rahmen des Substanzerhalts erfolgte, enstanden keine Mehrkosten, da sich die Anlagen am Ende ihrer Lebensdauer befanden und so oder so erneuert werden mussten. Der Einsatz der Wankkomposition wird im Gegenteil zu Einsparungen im Gesamtsystem führen: Dank der neuen Technik können Kurven schneller befahren werden. Dieser Zeitgewinn wäre sonst nur mit sehr teuren Infrastrukturausbauten zu erreichen.»