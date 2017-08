Der Arbeitnehmerverband Angestellte Schweiz fordert für 2018 Lohnerhöhungen von zwei Prozent.

Die Industrie habe sich vom Frankenschock erholt und profitiere vom Aufschwung in Europa. Deshalb seien kräftige Lohnerhöhungen angezeigt.

«Angestellte Schweiz» ist der grösste Arbeitnehmerverband in der Metall-, Maschinen- und Chemiebranche.

Die gleiche Forderung hatten zuvor auch bereits der Schweizerische Gewerkschaftsbund und der Gewerkschaftsdachverband Travailsuisse gefordert. Für eine Lohnerhöhung sprächen zudem der Fachkräftemangel und die anziehende Teuerung, teilte Angestellte Schweiz mit.

Auslagerung von Arbeitsplätzen stoppen

Die rund 20'000 Mitglieder des Arbeitnehmerverbands arbeiten vor allem in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) sowie in der Chemie- und Pharmabranche. Da die einzelnen Branchen der Industrie unterschiedlich aufgestellt seien, akzeptiere man abgestufte Lohnerhöhungen, schreibt Angestellte Schweiz. Generell verlangt der Verband flachere und agilere Strukturen in den Unternehmen.

Mit der Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland müsse dank den Produktivitätsgewinnen durch die Digitalisierung Schluss sein. Vielmehr müsse die Verkürzung der Arbeitszeit zum Thema werden. Hier sei auch die Politik gefordert, um entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen.