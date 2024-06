Per E-Mail teilen

Am 7. September soll in Aarau eine Pride stattfinden – eine Veranstaltung für queere Menschen.

Geplant ist ein Umzug durch die Stadt und eine Veranstaltung im kleineren Rahmen.

Trotz des mehrtägigen Zurich Pride Festivals im Nachbarkanton brauche es eine solche Veranstaltung auch im Aargau, finden die Veranstalter.

Die Stadt Aarau steht hinter der Idee.

50'000 Personen ziehen jeweils am Umzug der Pride in Zürich durch die Stadt. Das nächste Mal wird die Demonstration am 15. Juni sein. Demonstriert wird für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Menschen mit Transidentität, Intergeschlechtlichen und Queers (LGBTQIA*).

Umrahmt wird der Umzug von einem Festival mit Musik, Essen oder Gottesdiensten. Banken, Pharmaunternehmen und andere Grossfirmen unterstützen den Anlass.

Legende: 2023 nahmen am bunten Umzug der Pride in Zürich 55'000 Menschen teil – ein Rekord. KEYSTONE/Michael Buholzer

Die Pride in Aarau wird kleiner ausfallen. «Es wird eine Sache von ein paar Stunden sein», sagt Anna-Lena Draths vom organisierenden Verein Pride Aargau. Geplant ist ein Umzug durch die Innenstadt und eine Veranstaltung auf dem Maienzugplatz.

Pride-Anlässe in der Schweiz Box aufklappen Box zuklappen Das Zurich Pride Festival ist der grösste Schweizer Queer-Anlass. Daneben gibt es weitere Veranstaltungen. Zum Beispiel: 29. Juni: Basel tickt bunt

20. Juli: Martigny Pride

3. August: Bern Pride

31. August: Pride Zentralschweiz, Luzern

Aktuell sei man im Kontakt mit den Clubs in der Stadt wegen einer Party am Abend. Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker steht hinter der Idee einer Pride in Aarau. «Wir sind eine Stadt für alle. Das ist ein gutes Beispiel dafür.»

Sichtbarkeit auch im Aargau erhöhen

Warum aber braucht es im Aargau eine eigene Veranstaltung, wenn im Nachbarkanton Zürich der grösste Pride-Anlass des Landes stattfindet? «In Zürich ist es grundsätzlich einfacher als im Aargau, offen queer zu sein. Die Abstimmung ‹Ehe für alle› war schwierig», meint Anna-Lena Draths, vom Verein Pride Aargau. Darum sei es umso wichtiger, die Sichtbarkeit und Sicherheit für queere Menschen zu verbessern.

In Zürich ist es einfacher, offen queer zu sein, als im Aargau.

Der Anlass soll auch helfen, dass sich gleichgesinnte Menschen vernetzen können. Die Idee sei schon länger im Raum gestanden, konkreter sei die Sache vor zwei Monaten geworden, so Anna-Lena Draths. Die kleine Pride in Aarau soll auch keine Konkurrenz zum grossen, kommerziellen Zurich Pride Festival sein.

Noch nicht ganz gesichert ist die Finanzierung der Veranstaltung im Aargau. Um den Anlass wie geplant durchführen zu können, soll es ein Crowdfunding geben.