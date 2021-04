Legende: Basel-Fans demonstrierten gegen Klub-Führung Keysone

Einige Fans haben auch in Bern den Mannschaftsbus vom Hotel zum Stadion begleitet. Die Fanorganisationen haben jedoch zu keinen Aktionen aufgerufen. Anders in Basel oder Luzern zum Beispiel.

Mit blauweissen Fahnen, Ballons und Rauchpetarden ausgerüstet, holten letzten Samstag hunderte Fans den Mannschaftsbus des FC Luzerns beim Stadion ab. Mit dem Velo begleiteten sie die Spieler quer durch die Stadt. Nur ein paar Tage zuvor gaben sie zudem einen neuen Kurvensong heraus, um die Mannschaft zu motivieren.

In Basel kam es in letzter Zeit zu mehreren Aktionen, was aber primär mit der umstrittenen Club-Führung zu tun hat. So demonstrierten FCB-Fans vor dem Stadion oder brachten ihre Abonnemente in die Geschäftsstelle zurück.