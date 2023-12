Das natürliche Hormon Melatonin wird in der Zirbeldrüse im menschlichen Gehirn produziert und wird aktiviert, wenn es dunkel wird. «Vitamin D kennen alle, das ist das Hormon des Tages», erklärt Kinderarzt Ekkehart Paditz, der Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Schlafmedizin und Schlafforschung (DGSM) ist. «Melatonin ist der Gegenspieler, das ist das Hormon der Nacht.»

In der dunklen Jahreszeit steigt der Melatonin-Spiel bei uns an. Deswegen würden wir im Winter auch ein bisschen länger und manche Leute auch ein bisschen besser schlafen, wie der Schlafmediziner Jens Acker ausführt. Durch Lichteinstrahlung wird das Schlafhormon wiederum unterdrückt: «Wenn wir also in den sonnigen Bergen sind, wird Melatonin wieder zurückgefahren und ist tagsüber praktisch irrelevant.»