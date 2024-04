Die Kritik an der Sanierung der St. Jakobshalle erinnert in Basel-Stadt viele an das Debakel rund um den Neubau des Biozentrums. Dieser wurde rund 100 Millionen Franken teurer als veranschlagt und öffnete vier Jahre später als geplant. Man habe im Vorfeld die Eckwerte zu wenig genau beschrieben, war eine Kritik der parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK), die das Geschehen untersuchte und vor zwei Jahren die Resultate publik machte. Auch sei das Risiko- und Qualitätsmanagement zu schwach gewesen und es seien zu viele Stellen involviert gewesen.

Probleme gab es auch beim Neubau des Kunstmuseums. Nach der Eröffnung stellte man fest, dass Kondenswasser in einen Ausstellungsraum lief. Zudem hatte man zu wenig Geld für den Betrieb einkalkuliert. Die Regierung erhöhte ihren Betrag.

Zur Kasse gebeten wurden die Steuerzahlenden auch wegen des Felix Platter-Spitals. 2019 wurde das Altersspital eröffnet. Bald kam aus, dass es die Abschreibungen nicht selbst stemmen kann. Der Kanton sprang ein, mit rund 92 Millionen Franken.