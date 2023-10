Kunstturnen als Leistungssport ist geprägt von viel Trainingsaufwand und hoher Leistungsfähigkeit im jugendlichen Alter. Gerne wird die Sportart auch als «Kinder-Hochleistungssport» bezeichnet. An der Europameisterschaft im Kunstturnen in Belgien vor zwei Wochen betrug das Durchschnittsalter 21 Jahre. Die Kehrseite dieser Entwicklung: Die Turner müssen jung beginnen, um rechtzeitig ihr Leistungsniveau zu erreichen. Früh müssen sie lernen, mit Druck umzugehen.

Das sei nicht kindergerecht, sagt Sportpsychologe Hanspeter Gubelmann von der ETH Zürich. Deshalb fordert er ein Mindestalter. Wer jünger als 18 Jahre alt ist, solle nicht an internationalen Wettbewerben wie Welt- oder Europameisterschaften oder Olympischen Spielen teilnehmen dürfen. Derzeit liegt das Mindestalter des Internationalen Turnverbands bei 16 Jahren. Gubelmann verspricht sich von seiner Forderung zwei Vorteile: weniger Druck und mehr Zeit für die persönliche Entwicklung. Es gebe keinen Grund, dass Kinder so früh in den Leistungssport einsteigen würden– in einem Alter, in dem sie nur bedingt urteilsfähig seien.

Beim Bundesamt für Sport (Baspo) kommt die Forderung nur bedingt gut an. Man habe zwar Verständnis für den Vorschlag. «Der Ansatz ist gut, aber in der Praxis nicht umsetzbar», meint Matthias Remund, Direktor des Bundesamts für Sport. Die Schweiz habe keine Möglichkeit, einen entsprechenden Beschluss zu fassen. Dafür sei der Internationale Turnverband zuständig. Auch Swiss Olympic winkt ab. Die Forderung sei nicht neu und durchaus eine Überlegung wert. «Aber der Entscheid steht nicht in unserer Macht», sagt Roger Schnegg, Direktor von Swiss Olympic.