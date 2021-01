In der ganzen Schweiz sind rund 7500 freiwillige Fahrerinnen und Fahrer fürs Rote Kreuz unterwegs. Diese begleiten vornehmlich ältere Personen, die nicht mehr so mobil sind, zu allen möglichen Terminen, wie etwa zum Arzt, in die Therapie oder zum Coiffeur. Man muss sich allerdings etwa zwei Tage im Voraus anmelden. Da viele der freiwilligen Chauffeure das Pensionsalter überschritten hätten, sei Corona ein heikles Thema, sagt Andreas Bircher vom SRK. Grundsätzlich könnten aber die zuständigen Kantonalverbände und die Fahrer selbst entscheiden. Aber die Empfehlung sei, dass man Leute in Quarantäne, aber ohne Symptome und solche mit leichten und mittleren Grippesymptomen mitnehme – mit den entsprechenden Schutzmassnahmen. Bei schweren Symptomen rate man aber davon ab.