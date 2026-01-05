Die Eishockey-WM in der Schweiz ist ein Highlight im Sportjahr 2026. Viele wollen mithelfen.

Auf diesen sportlichen Grossevent freuen sich 2026 offenbar viele. Die Eishockey-Weltmeisterschaft findet vom 15. bis zum 31. Mai in Freiburg und Zürich statt. In Zürich haben sich bereits rund 1100 Leute als freiwillige Helferinnen und Helfer für die Eishockey-WM angemeldet, wie Sabina Vögeli sagt. Sie ist als «Volunteer-Managerin» zuständig.

Legende: Auch für die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft ist die WM im Mai 2026 ein Highlight. Keystone / Andreas Becker

Insgesamt brauche es ungefähr 2000 Freiwillige. Je 1000 pro Standort. «Zürich ist auf einem ganz guten Weg, da haben wir ja sogar mehr als genug Anmeldungen.»

Allerdings müsse man schauen, in welchem Zeitraum die Volunteers verfügbar seien. Je nachdem seien weniger nötig. «In Freiburg braucht es noch einen kleinen Push», sagt Sabina Vögeli. «Vielleicht können wir einige, die sich für Zürich angemeldet haben, auch für Freiburg gewinnen.»

Grosse Bandbreite bei den Helfereinsätzen

Helferinnen und Helfer müssen gewisse Voraussetzungen erfüllen: Sie müssen volljährig sein und – je nach Standort – Deutsch, Französisch und Englisch sprechen. Und: Sie müssen mindestens sieben Tage Zeit haben, sich am Turnier einzusetzen. Dafür gibt es laut Sabina Vögeli viele Möglichkeiten. «Sie können etwa bei der Akkreditierung mithelfen, im Mediencenter, bei der Sicherheit oder in der Logistik.» Die Bandbreite sei gross.

Während es etwa für Sportvereine nicht ganz einfach ist, Freiwillige zu finden, hat es die Eishockey-WM da offenbar einfach. «Wir sind in der komfortablen Situation, dass Eishockey eine so beliebte Sportart in der Schweiz ist», sagt Sabina Vögeli. Dazu komme auch, dass so eine Weltmeisterschaft nicht alle Jahre in der Schweiz stattfindet. «Viele Volunteers wollen das miterleben und ein Teil davon sein.»

Legende: OK-Chef Christian Hofstetter mit Eishockey-WM-Maskottchen «Cooly» Keystone/Salvatore Di Nolfi

Die Eishockey-Weltmeisterschaft hätte eigentlich bereits 2020 in der Schweiz stattfinden sollen. Wegen der Coronapandemie wurde sie allerdings verschoben. Mittlerweile ist das Eishockey-Stadion in Zürich fertiggebaut, die Swiss-Life-Arena. Für OK-Präsident Christian Hofstetter ist das ein Plus, wie er gegenüber SRF sagt, denn in den letzten Jahren wurden Weltmeisterschaften oft in Multifunktionshallen gespielt.

Die Teams würden sich darauf freuen, eine WM in einem Eishockey-Stadion spielen zu können. «Das Turnier nun in einem Hockey-Tempel zu erleben, ist auch für die Mannschaften etwas Einzigartiges», sagt Christian Hofstetter.

In der Swiss-Life-Arena haben etwa 12'000 Leute Platz. In Freiburg wird in der BCF-Arena gespielt, die rund 9000 Plätze bietet. 16 Nationen sind an der WM vertreten. Die Schweiz spielt ihr erstes Spiel am 15. Mai um 20.20 Uhr gegen die USA in Zürich.

Nun geht es an die Planung

Damit die Helferinnen und Helfer für ihren Einsatz bereit sein werden, muss sich das OK nun an die Planung machen. «Wir versuchen, allen Wünschen gerecht zu werden», sagt Volunteer-Managerin Sabina Vögeli.

Sie ist zuversichtlich, dass bis zum Start alle Einsätze geplant sind. Schliesslich spüre sie schon jetzt, dass die Community sich auf das Turnier freue. «Es ist sehr schön, dass sich so viele Volunteers so sehr engagieren und sich Zeit freihalten. Das ist nicht selbstverständlich.»

Interessierte können sich noch bis April als Volunteers anmelden. Der Ticketverkauf für die Spiele läuft bereits.