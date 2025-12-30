Das Sport-Jahr beginnt mit einem Paukenschlag: Vom 6. bis 22. Februar steigen die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina. Bei der letzten Austragung in Peking bejubelte die Schweiz 15 Medaillen.
Im Frühling folgt das nächste Highlight: die Eishockey-WM in der Schweiz. In Zürich und Freiburg ist der Puck vom 15. bis 31. Mai im Fokus. Die Nati peilt den ersten WM-Titel an.
Seltenes Schwing-Highlight
Vom 11. Juni bis 19. Juli regiert König Fussball. Die WM in den USA, Kanada und Mexiko umfasst schlappe 104 Spiele.
Dazu werden u.a. folgende Events mitreissen: die Leichtathletik-EM in Birmingham (ENG) vom 10. bis 16. August, der Kilchberger Schwinget am 5. September sowie die Strassenrad-WM in Montreal (CAN) vom 20. bis 27.9.
Weitere Turniere mit Schweizer Beteiligung:
- Handball-EM Männer in Dänemark/Norwegen/Schweden: 15.1.-1.2.
- Wasserball-EM Frauen auf Madeira (POR): 26.1.-5.2.
- Volleyball-EM Männer in Italien, Bulgarien, Rumänien und Finnland: 9.-26.9.
- Unihockey-WM Männer in Tampere (FIN): 4.-13.12.