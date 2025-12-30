2026 lässt die Herzen der Sport-Fans mit Garantie höher schlagen. Ein Highlight jagt das nächste – wir wagen einen Ausblick.

Auf diese Sport-Events können Sie sich im Jahr 2026 freuen

Das Sport-Jahr beginnt mit einem Paukenschlag: Vom 6. bis 22. Februar steigen die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina. Bei der letzten Austragung in Peking bejubelte die Schweiz 15 Medaillen.

Im Frühling folgt das nächste Highlight: die Eishockey-WM in der Schweiz. In Zürich und Freiburg ist der Puck vom 15. bis 31. Mai im Fokus. Die Nati peilt den ersten WM-Titel an.

Seltenes Schwing-Highlight

Vom 11. Juni bis 19. Juli regiert König Fussball. Die WM in den USA, Kanada und Mexiko umfasst schlappe 104 Spiele.

Dazu werden u.a. folgende Events mitreissen: die Leichtathletik-EM in Birmingham (ENG) vom 10. bis 16. August, der Kilchberger Schwinget am 5. September sowie die Strassenrad-WM in Montreal (CAN) vom 20. bis 27.9.



Weitere Turniere mit Schweizer Beteiligung: