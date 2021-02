Es ist das einzige Impfschiff der Schweiz und das zweite Impfzentrum des Kantons Thurgau: Die umgebaute MS-Thurgau der Schweizerischen Bodensee Schifffahrt. Rund 170 Personen können pro Tag auf dem Impfschiff behandelt werden. Bundesrat Alain Berset liess sich das Impfschiff persönlich von Gesundheitsdirektor Urs Martin zeigen.

Legende: Bundesrat Alain Berset lässt sich vom Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin das Impfschiff zeigen. Keystone

Um als Impfzentrum zu dienen, wurden die Innenräume des Schiffs umgebaut. Zivilschützer hatten Trennwände eingezogen, um die einzelnen Bereiche des Impfprozesses voneinander abzutrennen.

Bild 1 / 3 Legende: Rund 20 Zivilschützer halfen bei den Umbauarbeiten mit. Keystone Bild 2 / 3 Legende: Zusätzliche Wände wurden eingebaut, um die Patienten voneinander zu trennen. Keystone Bild 3 / 3 Legende: Das Restaurant des Schiffs wurde geräumt und mit Liegen und einzelnen Stühlen ausgestattet. Keystone

«Die Leute sollen gut aneinander vorbeikommen», sagt Adriano Mari von der Hirslanden Gruppe, welche die Impfzentren im Thurgau betreut. «Wir achten darauf, dass sich die Leute beim Betreten und Verlassen des Schiffs möglichst nicht kreuzen.»

Legende: Wo sonst Kaffee und Kuchen serviert werden, erhalten nun Patienten die Coronaimpfung. Keystone

Im Fünfminutentakt, während sieben Stunden täglich, werden auf der MS Thurgau Patientinnen und Patienten geimpft. Das sind zwar nur etwa halb so viele wie im bereits bestehenden Impfzentrum in Frauenfeld mit einer Kapazität von bis zu 340 Impfungen pro Tag. Das Impfschiff habe aber den Vorteil, dass es durch seine Mobilität viel näher bei den Patienten sein könne, so das Argument des Kantons Thurgau.

Legende: Eine Woche lang liegt das Impfschiff in Romanshorn vor Anker. Keystone

Die MS Thurgau hält nun eine Woche in Romanshorn, danach fährt sie für zwei Wochen nach Kreuzlingen. Später stoppt das Impfschiff für eine Woche in Arbon und kehrt anschliessend zurück nach Romanshorn, um dort die zweiten Impfdosen zu verabreichen.