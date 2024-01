1 / 5

Legende: Wer auf ein Mitfahrbänkli sitzt, will mitgenommen werden. Dies das einfache Prinzip, das beispielsweise in Walzenhausen (AI), Bettlach (SO) oder Kirchberg (SG) ausprobiert wird. Allerdings wurden auch schon Bänkli wieder aufgehoben, weil sie zu wenig benutzt wurden, etwa in Bernhardzell (SG). SRF