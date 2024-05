Per E-Mail teilen

Der Fussball-Weltverband Fifa hat bei seinem Kongress in Bangkok einer Statutenänderung zugestimmt. Ein Punkt betrifft die Schweiz: Die Zentrale der Fifa liegt schon seit 1932 in Zürich. Mit der Statutenänderung könnte die Fifa aber theoretisch aus Zürich wegziehen. SRF-Sportredaktor Jan Zürcher über den Entscheid – und welche Folgen er für die Schweiz haben könnte.

Jan Zürcher SRF-Sportredaktor Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Jan Zürcher ist Journalist und Redaktor bei SRF Sport.

Wird die Fifa nun ihren Hauptsitz aus der Schweiz abziehen?

Jan Zürcher: Das ist noch völlig unklar. Neu ist es aber theoretisch möglich und damit auch denkbar. Denn Fakt ist, dass die Fifa in den letzten Jahren Büros ins Ausland verlegt hat, zum Beispiel nach Paris. Auch die Rechtsabteilung befindet sich mittlerweile in Florida. Fifa-Kenner, wie der ehemalige Funktionär Guido Tognoni, sagten schon damals, das sei eine Abkehr von Zürich und der Schweiz. Die Fifa selber argumentiert, man sei ein globales Unternehmen. Da sei solch ein Wegzug oder eine Zersplitterung eigentlich selbstverständlich.

Wie reagiert der Schweizerische Fussballverband?

Dem Schweizerischen Fussballverband (SFV) wird dieser Entscheid sicherlich nicht gefallen, aber er ist damit fast alleine. Denn 206 der 211 Teilnehmerländer am Kongress stimmten dafür. SFV-Präsident Dominique Blanc hat bereits im Vorfeld gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA gesagt, dass man eine gute Zusammenarbeit mit der Fifa pflege und sich deshalb auch wünsche, dass der Hauptsitz weiterhin in der Schweiz bleibe. Dazu profitiere die Schweiz auch von Arbeitsplätzen. Eine Stellungnahme des SFV nach diesem Entscheid gibt es bis jetzt noch nicht.

Legende: SRF-Sportredaktor Jan Zürcher meint, dass eine Abkehr der Fifa aus Zürich nicht ausgeschlossen sei. Reuters/Ruben Sprich

Was würde die Schweiz mit einem Wegzug der Fifa verlieren?

Man könnte schon sagen, dass man ein Stück Fussballgeschichte verlieren würde. Die Fifa hat ihren Hauptsitz seit über 90 Jahren in der Schweiz. Mit dieser Statutenänderung ist ein Wegzug denkbar. Zürich ist neu nicht mehr namentlich als Hauptsitz der Fifa erwähnt. Die Zentrale liegt zwar aktuell noch in Zürich, aber nur bis der Kongress darüber entschieden hat, wo der Stammsitz des Weltverbandes in Zukunft sein soll. Und das lässt natürlich Raum für Spekulationen offen.

Dieser Entscheid bedeutet zumindest im Moment noch nicht, dass die Fifa, Zürich und die Schweiz auch tatsächlich verlassen wird.

Die Fifa betonte aber schon vor der Abstimmung, dass man in der Schweiz sehr glücklich sei. Dieser Entscheid bedeutet zumindest im Moment noch nicht, dass die Fifa, Zürich und die Schweiz auch tatsächlich verlassen wird.

Wie historisch ist der Entscheid der Statutenänderung?

Eine solche Änderung in diesem Punkt gab es bislang nicht in der Geschichte. Ob es dann tatsächlich historisch ist und zu einem Abschied aus Zürich kommt, wird sich zeigen. Aber alleine schon diese Mitteilung hat ein mittleres Erdbeben ausgelöst.