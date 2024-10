Legende: Brienz BE am 10.9.2024. KEYSTONE/Julien Grindat

Nach einem Gewitter, dass sich am 12. August 2024 in Brienz BE entladen hat, ist in wenigen Minuten der Milibach zu einem reissenden Fluss geworden. Er trat über die Ufer und hinterliess Schlamm und Verwüstung. 70 Personen mussten ihre Häuser verlassen.