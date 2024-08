Bei einem Unwetter in Brienz sind zwei Personen mittelschwer verletzt worden; 70 Personen wurden evakuiert.

Gebäude, parkierte Fahrzeuge und Infrastrukturen des öffentlichen Verkehrs wurden stark beschädigt.

Auch die Brienz Rothorn Bahn muss ihren Betrieb bis auf Weiters einstellen.

Die Berner Gebäudeversicherung GVB rechnet mit Unwetterschäden von 25 bis 30 Millionen Franken.

Am Montagabend gegen 18.30 Uhr sei der Mühlebach in Brienz BE über die Ufer getreten und habe einen Sammler oberhalb des Dorfes durch mitgeführte Steinbrocken und Holz überfüllt, erklärte der Brienzer Gemeinderatspräsident Peter Zumbrunn heute vor den Medien. Das Material sei unkontrolliert in verschiedene Dorfteile der Berner Oberländer Gemeinde geflossen.

Bilder aus Brienz

1 / 6 Legende: Die Schuttmassen türmen sich zum Teil meterhoch. SRF/Christine Widmer 2 / 6 Legende: Keystone/Alessandro della Valle 3 / 6 Legende: Die ersten Aufräumarbeiten sind bereits angelaufen. (Brienz BE). KEYSTONE/Alessandro della Valle 4 / 6 Legende: In Brienz BE am Bahnhof haben Überschwemmungen Schutt und Schlamm in Gleisnähe verfrachtet. KEYSTONE/Alessandro della Valle 5 / 6 Legende: SRF / Roger Lips 6 / 6 Legende: SRF / Roger Lips

70 Personen wurden evakuiert. Ihre Häuser seien teilweise stark beschädigt, sagte Reto Filli, Chef des regionalen Führungsorgans vor den Medien in Brienz. Ob und wann sie allenfalls wieder bewohnbar sind, ist völlig offen. Sobald als möglich, wolle man den Betroffenen die Möglichkeit geben, persönliche Sachen aus den Häusern zu holen. Aber dafür müsse die Lage sicher sein.

Die Hauptstrasse und die Bahnlinie zwischen Interlaken und Brienz sind unterbrochen und dürften es auch noch geraume Zeit bleiben. Brienz ist erreichbar über die Autobahn am anderen Seeufer. Es verkehren Bahnersatzbusse.

Brienz Rothorn Bahn bis auf Weiteres eingestellt

Auch das Gebiet Brienz-Änderdorf ist aufgrund der anhaltenden Gefahrenlage bis auf Weiteres gesperrt und laut Reto Filli, Chef des regionalen Führungsorgans, «eine absolut rote Zone».

Beschädigt wurde ausserdem die Gleisanlage der Brienz Rothorn Bahn. Aktuell ist der Bahnbetrieb aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres eingestellt, teilten die Verantwortlichen mit.

Legende: Die Brienzer Rothorn Bahn wurde vom schweren Unwetter gertoffen. Die Beschädigungen erstrecken sich über mehrere Schlüsselstellen der Strecke, insbesondere rund um die Mittelstation Planalp. Keystone/Martin Rütschi

Innerhalb einer Stunde ist in Brienz etwa ein Drittel der üblichen Monatsmenge an Regen gefallen. Es seien 42 Millimeter Regen registriert worden, sagte ein Meteorologe von Meteoschweiz der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage. Sollte es erneut stark regnen, werden die Einsatzkräfte in Brienz versuchen, das Wasser kontrolliert durch den Bahntunnel in den See zu lenken.

Bei der Gebäudeversicherung Bern GVB gingen bereits rund 200 Schadenmeldungen ein. Erwartet werden rund 1000 Gebäudeschäden und eine Schadensumme von rund 25 bis 30 Millionen Franken.

Strecke Grindelwald–Interlaken für Autos wieder offen

Auch anderenorts haben die heftigen Gewitter Schäden hinterlassen. Im Kanton Bern haben Murgänge die Strasse zwischen Zweilütschinen und Grindelwald verschüttet. Zeitweise sassen rund 150 Gäste fest, wie der Gemeindepräsident bestätigte. Seit dem frühen Nachmittag ist die Strecke Grindelwald–Interlaken für Personenwagen bis 3.5 Tonnen wieder befahrbar. Die Zugstrecke bleibt weiterhin gesperrt.

1 / 2 Legende: Die Murgänge machten die Strasse nach Grindelwald unbefahrbar. SRF/Roger Lips 2 / 2 Legende: Die Zufahrt nach Grindelwald wurde gesperrt. SRF/Roger Lips

Auch im Kanton Aargau wehten Sturmböen Bäume um und Starkregen füllte Keller. 30 Feuerwehren standen an rund 150 Schadenplätzen im Einsatz.

Im Kanton Luzern gingen bei der Polizei rund 50 Notrufe ein. Bei den Meldungen handelte sich hauptsächlich um umgestürzte Bäume und Wasser, welches in Gebäude eindrang.

Gewitter über Zürich: Flughafen leitete 16 Flüge um Box aufklappen Box zuklappen Wegen der heftigen Gewitter vom Montagabend hat der Flughafen Zürich 16 Flüge umgeleitet. Zum Vergleich: Täglich starten und landen rund 750 Flugzeuge in Kloten ZH. Der Start der Flugzeuge sei kurzzeitig unterbrochen worden, sagte ein Sprecher des Flughafens gegenüber SRF. Wegen eines Gewitters über der Region Kloten sei die Abfertigung der Flüge am Flughafen Zürich zwischenzeitlich nicht möglich gewesen, sagte der Sprecher. Der Abfertigungsstopp erfolgt aus Sicherheitsgründen. Mitarbeitende des Flughafens dürfen sich bei starken Gewittern nicht im Freien aufhalten.

Axenstrasse im Kanton Uri teilweise wieder befahrbar

Die Axenstrasse im Kanton Uri wird nach einem Felssturz am Montagabend teilweise wieder freigegeben. Der Transitverkehr muss jedoch weiterhin über die A2 umgeleitet werden. Sisikon ist nur von Süden her erreichbar.

Die Axenstrasse zwischen Morschach und Sisikon bleibt demnach gesperrt, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) mitteilte.