Der Freiburger SP-Staatsrat Jean-François Steiert tritt im Herbst nicht mehr zur Wiederwahl an.

Zehn Jahre in der Kantonsregierung seien eine gute Zeitspanne, sagte der Direktor für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt vor den Medien.

Nun wolle er «neuen Kräften» Platz machen, erklärte der 65-jährige Magistrat.

In seiner Amtszeit habe er zahlreiche Projekte umsetzen können, die für die Zukunft des Kantons von Bedeutung seien. Steiert nannte etwa das Mobilitäts- und Klimagesetz, bei dem wichtige Fortschritte erzielt worden seien. Hinzu kämen grosse öffentliche Bauvorhaben wie die Renovierung und Erweiterung der Kantons- und Universitätsbibliothek oder der Bau des Laborgebäudes für Agroscope.

Legende: Jean-François Steiert verkündete seinen Entscheid in Freiburg vor den Medien. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Gleiches gelte für die zahlreichen Infrastrukturprojekte für die sanfte Mobilität oder die Ausrichtung auf eine nachhaltigere Raumplanung. Die Genugtuung über den erfolgreichen Abschluss zahlreicher Projekte habe ihm den Entschluss zum Rücktritt erleichtert, führte Steiert aus. Er wolle sein Engagement künftig in einem anderen Rhythmus fortsetzen.

Einsatz für ein bezahlbares Gesundheitssystem

Ein besonderes Augenmerk wolle er dabei auf den Einsatz für ein bezahlbares Gesundheitssystem legen. Diesen Bereich habe er nie ganz aufgegeben und dort zwei, drei Mandate inne. Die Gesundheit sei ein Schlüsselbereich der Schweizer Politik, und er habe «noch ein wenig Energie», um sein Engagement dort fortzuführen.

Der Sozialdemokrat trat 2017 in die Freiburger Kantonsregierung, den Staatsrat, ein. 2021 übernahm er für ein Jahr den Vorsitz. Von 2007 bis 2017 war er Nationalrat. Am 8. November finden im Kanton Freiburg Gesamterneuerungswahlen statt. Die SP hat einen Sitz in der Kantonsregierung.