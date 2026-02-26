Nach über 18 Jahren im Nationalrat tritt der SP-Politiker Eric Nussbaumer aus dem Nationalrat zurück – und zwar per Ende April.

Das hat der 65-Jährige aus dem Kanton Baselland in den Sozialen Medien bekanntgegeben.

Eric Nussbaumer sitzt seit 2007 für die SP Baselland im Nationalrat. Von Dezember 2023 bis Dezember 2024 war er Nationalratspräsident.

Der Liestaler machte sich im Parlament vor allem einen Namen als Pro-Europäer. So sei mit der geplanten Unterzeichnung der Bilateralen lll durch den Bundesrat am Montag auch ein «historischer Meilenstein» erreicht, sagte Nussbaumer im Gespräch mit Keystone-SDA. «Also der perfekte Moment für einen Rücktritt.»

Landrätin Miriam Locher rückt nach

Am Vertragswerk gebe es nach der Unterzeichnung nicht mehr so viel zu schrauben wie «fälschlicherweise» dargestellt werde, so der Nationalratspräsident von 2023/24 weiter. Deshalb reue es ihn auch nicht, dass er die Ratsdebatte darum verpassen wird.

Legende: Eric Nussbaumer will sich ab Ende April anderen politischen Ämtern und vor allem seiner Familie widmen, so der 65-Jährige. KEYSTONE/Alessandro della Valle

Nachrücken wird die Baselbieter SP-Landrätin Miriam Locher. Sie sei bereits frühzeitig über den Rücktritt informiert worden, so Nussbaumer.