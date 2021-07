SRF-EU-Korrespondent Michael Rauchenstein: «Der erste offizielle Besuch des Aussenministers Cassis in Brüssel hat mehr eine symbolische als eine politische Bedeutung. Seit dem Ende der Verhandlungen zum institutionellen Rahmenabkommen sucht Cassis eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner in Brüssel. Der Bundesrat möchte einen regelmässigen politischen Dialog mit der Europäischen Union führen. Das Problem ist, dass bei der Europäischen Kommission zurzeit niemand so richtig für das Schweiz-Dossier zuständig ist.

Ignazio Cassis traf heute zwar den EU-Kommissaren Johannes Hahn, bei dem formell das Schweiz-Dossier noch liegt, aber in Brüssel wird vermutet, dass Hahn das Dossier abgeben wird. Das informelle Treffen zwischen Cassis und Hahn dauerte zwar mehr als zwei Stunden, was so nicht vorgesehen war, aber ein politisch relevantes Ergebnis wird es aus diesem Treffen nicht geben. Und auch das Treffen mit dem EU-Aussenbeauftragen Josep Borrell gilt als ein informeller Austausch zwischen zwei Aussenpolitikern.

Cassis wird die Gespräche zwar nutzen, um über die Kohäsionsmilliarde und den momentanen Ausschluss aus Horizon Europe zu sprechen, aber weder Borrell noch Hahn werden an der aktuellen Situation etwas ändern können.

Die EU-Kommission wird die kommenden Wochen bis zum Herbst nun benötigen, um eine Auslegeordnung über die EU-Schweiz Beziehung zu machen – so wie das auch die Schweiz machen wird. Und vielleicht gibt es nach langem Überlegen im Herbst auch einen EU-Kommissar, der für einen politischen Dialog mit Bundesrat Cassis bereitsteht.»