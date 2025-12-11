Die SRG, zu der auch SRF gehört, will die Ausstrahlung ihrer Radioprogramme über UKW wieder aufnehmen.

Sie reagiert damit auf den Parlamentsentscheid zur Weiterführung von UKW und die geänderten politischen Rahmenbedingungen.

Die ursprüngliche Abschaltung Ende 2024 basierte auf einer zehn Jahre alten Vereinbarung mit der Radiobranche und dem Bund.

Am Dienstag hat das Parlament beschlossen, die Abschaltung der UKW-Sender in der Schweiz erneut zu verschieben. Radiosender können ihre Programme damit auch über 2026 hinaus via Ultrakurzwelle verbreiten. Nun muss der Bundesrat einen Umsetzungsvorschlag erarbeiten – bisher war das Ende des UKW-Rundfunks für den 31. Dezember 2026 vorgesehen.

Die SRG schreibt nun in einer Medienmitteilung, sie habe sich mit ihrem Entscheid zur UKW-Abschaltung an eine vor zehn Jahren mit der Radiobranche und dem Bund vereinbarte Abmachung gehalten und sei «solidarisch vorangegangen», um privaten Radios den Weg zu ebnen.

Da jedoch einige Privatradios vorläufig nicht bereit seien für eine Abschaltung, sehe sich die SRG gezwungen, ebenfalls wieder auf UKW zu setzen. «Ein vollständiger Verzicht der SRG hätte nur Sinn gemacht, wenn die gesamte Branche wie vereinbart Ende 2026 UKW abgeschaltet hätte», heisst es weiter.

SRG sieht Bundesrat und Bakom nun am Zug

Schon jetzt würden neun von zehn Minuten Radio digital gehört, darum werde die SRG «weiterhin stark auf digitale Kanäle und DAB+ setzen». Nicht zuletzt auch deshalb, weil ein grosser Teil der Hörerschaft den Wechsel bereits vollzogen habe. Mit der Rückkehr zu UKW will die SRG sicherstellen, dass keine Hörerinnen und Hörer verloren gehen, während die digitale Strategie fortgesetzt werde.

Legende: Für die SRG bleibt die Digitalisierung Kern der Radiostrategie, wie sie mitteilt. KEYSTONE/Christian Beutler

Bevor konkrete Schritte und verbindliche Zeitpläne bekannt gegeben werden können, müssten die neuen Rahmenbedingungen durch den Bundesrat und das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) festgelegt werden, so die SRG. Die Umsetzung werde zum gesetzlich, technisch und wirtschaftlich bestmöglichen Zeitpunkt erfolgen, um eine effiziente Wiedereinführung zu gewährleisten.

