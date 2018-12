«Der mutmassliche Täter wurde in der Schweiz straffällig»

Nach Attacke in Strassburg

Cathy Maret vom Fedpol: «Dispositiv an Grenze wurde verstärkt»

Nach dem Angriff in Strassburg läuft die Fahndung nach dem mutmasslichen Attentäter noch immer auf Hochtouren. Insgesamt 350 Einsatzkräfte sind an der Suche beteiligt. Klar ist: Der Flüchtige ist kein unbeschriebenes Blatt, wie auch das Fedpol bestätigt.

Cathy Maret Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Cathy Maret ist Chefin Kommunikation beim Bundesamt für Polizei Fedpol.

SRF News: Wie reagiert die Schweiz auf die Anschläge in Strassburg?

Cathy Maret: Die Eidgenössische Zollverwaltung hat das Sicherheitsdispositiv an der Nordgrenze verstärkt. Wir stehen in engem Kontakt mit den französischen Behörden. Genaueres können wir aus taktischen Gründen nicht sagen.

Wie sieht die gesamteuropäische Zusammenarbeit in solchen Situationen aus?

Die französischen Behörden haben ihre Informationen mit allen Polizeien des Schengen-Raums geteilt. Bei solchen Anschlägen fahndet ganz Europa nach dem Täter.

Der mutmassliche Attentäter wurde auch in der Schweiz straffällig. Wie das?

Ja, der mutmassliche Täter ist der Schweizer Polizei bekannt, er wurde hier straffällig. Dabei handelte es sich jedoch um Alltagskriminalität – um Raubüberfälle, Einbrüche und Diebstähle. In Bezug auf Terrorismus war er uns nicht bekannt.

In Frankreich werden die Weihnachtsmärkte jetzt stärker kontrolliert. Wie sieht dies in der Schweiz aus?

Der Nachrichtendienst hat die Terror-Bedrohungslage vor mehreren Jahren erhöht. Das heisst, seit mehreren Jahren ist das Sicherheitsdispositiv an den Weihnachtsmärkten an diese Bedrohungslage angepasst. Schliesslich sind aber die Kantonspolizeien für die Sicherheit verantwortlich, sie entscheiden, was angebracht ist.

Das Gespräch führte Ladina Triaca.