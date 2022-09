Vergangene Woche brach im Restaurant Botta ein Feuer aus. Nun ist klar: Die Luftseilbahn Glacier 3000 ist beim Brand nicht beschädigt worden.

Dies haben Untersuchungen durch Experten ergeben.

Die Wiedereröffnung der Seilbahn, gemeinsam mit dem gleichnamigen Skigebiet, ist am 12. November geplant.

Der Schock war für den berühmten Schweizer Architekten Mario Botta gross. Das Panorama-Bergrestaurant Botta auf dem Glacier 3000 in Les Diablerets (VD) war in der Nacht auf den 19. September in Flammen aufgegangen. Die Brandursache ist noch unbekannt. Verletzt wurde niemand.

Bild 1 / 5 Legende: Das Restaurant Botta in der Bergstation Glacier 3000 brannte am frühen Montagmorgen des 19. September lichterloh. Keystone/Laurent Gillieron Bild 2 / 5 Legende: Inwiefern die Luftseilbahn beim Brand beschädigt worden ist, bleibt weiterhin unklar. Keystone/Laurent Gillieron Bild 3 / 5 Legende: Die Löscharbeiten waren schwierig. Helikopter mussten das Wasser zur auf 3000 Meter über Meer gelegenen Bergstation bringen. Keystone/Laurent Gillieron Bild 4 / 5 Legende: Hier ist der Brand fast vollständig gelöscht. Keystone/Laurent Gillieron Bild 5 / 5 Legende: Die Bergbahn Glacier 3000 ist aktuell noch geschlossen. Die Bauarbeiten für ein neues Restaurant beginnen im Frühjahr 2023. Keystone/Laurent Gillieron

Nun hätten Spezialisten für den Bau von Seilbahnen bestätigt, dass die Anlage zu 100 Prozent funktionsfähig sei. Das teilte das Bergbahnunternehmen Glacier 3000 mit.

Die zwei oberen Stockwerke des Gebäudes mit dem Restaurant Botta und dem Selbstbedienungsbereich erlitten irreparable Schäden, wie es im Communiqué weiter heisst. Die Gebäudestruktur ist jedoch stabil und die Fundamente wurden verschont. Das Design des Gebäudes und die beim Bau ergriffenen Brandschutzmassnahmen hätten verhindert, dass die Flammen die untere Ebene erreichten, auf der sich die Seilbahn befindet.

Räumung im Gange

Um die auf 3000 Metern gelegene Infrastruktur wieder normal nutzen zu können, muss die Gipfelstation gesichert werden. Eine umfangreiche Räumung des oberen Teils des Gebäudes hat bereits begonnen.

Für den Betrieb in diesem Winter prüft das Unternehmen zwei Lösungen. Die erste besteht darin, dass die oberen Stockwerke vollständig abgebaut werden. Dann würde ein provisorisches Dach über der Decke des dritten Stocks errichtet, um die Seilbahn zu schützen.

03:03 Video Archiv: Bergstation des Glacier 3000 steht in Flammen Aus Schweiz aktuell vom 19.09.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 3 Sekunden.

Bei der zweiten Variante würde die Decke des obersten Stockwerks mit tragenden Pfeilern stabilisiert und die durch den Brand entstandenen Öffnungen an den Fenstern verschlossen. Die Bauarbeiten für ein neues Restaurant werden im Frühjahr 2023 beginnen.