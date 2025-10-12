 Zum Inhalt springen

Nach Demo-Eskalation in Bern Die Berner Medienkonferenz im Ticker zum Nachlesen

Autor: 


  • Die Kantonspolizei Bern und der Stadtberner Sicherheitsdirektor Alec von Graffenried haben sich an einer Medienkonferenz zur unbewilligten Kundgebung vom Samstag geäussert, bei der es zu Ausschreitungen kam.
  • Dabei wurden 18 Polizistinnen und Polizisten sowie mehrere Kundgebungsteilnehmende verletzt.
  • Insgesamt wurden 536 Personen in Polizeiräumlichkeiten kontrolliert und weggewiesen. Eine angehaltene Person war zur Haft ausgeschrieben.
  • Die Sachschäden dürften laut Polizei in die Millionen gehen: Es wurden 57 Gebäude und 9 Polizeifahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen.

Themen in diesem Newsticker

  • Medienkonferenz beendet
  • Macht die Stadt Bern der Kantonspolizei strategische Vorgaben?
  • Welche Handhabung hat die Kantonspolizei mit Drohnen?
  • Was, wenn keine genauen Delikte zugewiesen werden können?
  • Gab es einen Notarzteinsatz?
  • Können Einsatzkosten auf Festgehaltene überwälzt werden?
  • Wieso sind die Verhafteten wieder auf freiem Fuss?
  • Die Fragerunde beginnt
  • «Eine solche Eskalation verdient keinen Schutz»
  • Alec von Graffenried: «Würde diesem Sauhaufen nie nachlaufen»

Tagesschau vom 11.10.2025, 19:30 Uhr

