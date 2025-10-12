Die Kantonspolizei Bern und der Stadtberner Sicherheitsdirektor Alec von Graffenried haben sich an einer Medienkonferenz zur unbewilligten Kundgebung vom Samstag geäussert, bei der es zu Ausschreitungen kam.
Dabei wurden 18 Polizistinnen und Polizisten sowie mehrere Kundgebungsteilnehmende verletzt.
Insgesamt wurden 536 Personenin Polizeiräumlichkeiten kontrolliert und weggewiesen. Eine angehaltene Person war zur Haft ausgeschrieben.
Die Sachschäden dürften laut Polizei in die Millionen gehen: Es wurden 57 Gebäude und 9 Polizeifahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen.
Themen in diesem Newsticker
Medienkonferenz beendet
Macht die Stadt Bern der Kantonspolizei strategische Vorgaben?
Welche Handhabung hat die Kantonspolizei mit Drohnen?
Was, wenn keine genauen Delikte zugewiesen werden können?
Gab es einen Notarzteinsatz?
Können Einsatzkosten auf Festgehaltene überwälzt werden?
Wieso sind die Verhafteten wieder auf freiem Fuss?
Die Fragerunde beginnt
«Eine solche Eskalation verdient keinen Schutz»
Alec von Graffenried: «Würde diesem Sauhaufen nie nachlaufen»