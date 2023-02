Die bloss kleinen Verschiebungen in Zürich sind Ausdruck der Tatsache, dass derzeit nicht ein einziges Thema den Wahlkampf dominiert. Zwar beschäftigt das Klima die Wählerinnen und Wähler nach wie vor, doch es wird von anderen problematischen Entwicklungen überlagert – von den hohen Energiekosten, den steigenden Asylzahlen sowie ganz allgemein der Diskussion um die Sicherheit. Davon profitieren verschiedene politische Kräfte. Das lässt erwarten, dass auch bei den Eidgenösssischen Wahlen im Herbst die Verschiebungen nicht so gross sein dürften wie vor vier Jahren.

Konkret: Die Verluste der Grünen in Zürich sind als eine Korrektur zu sehen, nachdem sie vor vier Jahren stark zugelegt hatten. Die SVP wiederum profitiert von den akuten Themen Migration, Energie und Sicherheit, zudem kann sie im ländlichen Gebiet mit ihrem Kampf gegen Genderstern und Wokeness punkten. Für die FDP wiederum wird es – nimmt man die Stagnation in Zürich als Zeichen – im Herbst wohl schwer, ihr Ziel zu erreichen. Bekanntlich will sie beim Wähleranteil die SP überholen und zweitstärkste Partei hinter der SVP werden. (Rafael von Matt)